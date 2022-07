Christian Domínguez cantará gratis: Ethel Pozo contó detalles de su boda con Julián Alexander

Ethel Pozo cuenta los detalles de su boda. (Foto: Composición)

Después de aclarar que no gastará 150 dólares en su boda, tal como lo señaló Magaly Medina en su programa del pasado 6 de julio, Ethel Pozo decidió contar algunos detalles de esta ceremonia tan importante para ella y para su novio Julián Alexander. En principio, indicó que se hará un préstamo para realizar su sueño, sin embargo, no está contemplado gastar tanto.

Janet Barboza y Brunella Horna le hicieron algunas preguntas indiscretas sobre esta celebración, las cuales Ethel Pozo no dudó en responder. Aquí, la hija de Gisela Valcárcel aclaró que no contratará ninguna orquesta. No obstante, señaló que sí habrá música en su reunión.

“Voy a decirlo. Hace bastante tiempo, mi compañero Christian Domínguez me ofreció como regalo, sin ningún sol, tocar como regalo en nuestra boda”, reveló Ethel. Ante ello, Domínguez confirmó esta revelación: “Exactamente, Gran Orquesta Internacional estará en su boda para que baile sin parar, con mucho cariño, porque es mi amiga y porque adoro mi Juli (Julián Alexander)”.

En otro momento, la animadora fue consultada por si gastará tanto como gastó Orejita Flores o Yaco Eskenazi en su boda. Pozo indicó que no será así.

“De Orejita Flores no sé cuánto costó, en Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi lo hicieron ProTV y el canal, ellos no gastaron. Sí costaría más (mi boda) porque nosotros estamos pidiendo un préstamo para pagar el nuestro, nosotros estamos gastando pero no ese monto, es algo pequeño”, remarcó.

Lo que sí aseguró la conductora de América Hoy es que no televisará su boda porque quiere conservar su privacidad. “Mi novio no pertenece a la televisión, mis amigos no pertenecen a la televisión, los mantengo al margen. Jamás haría eso (televisar mi boda), es algo muy íntimo, romántico, muy importante. No es importante lo que vamos a gastar”, indicó.

Asimismo, señaló que no están pensando en lujos porque su prioridad es otra. “Cuando uno es mamá, mi pareja es papá, no pensamos en gastar tanto” , acotó.

Ethel Pozo también fue consultada si ha pedido las instalaciones del canal en Pachacamac para poder realizar el matrimonio. Ella solo optó por reír e indicar que eso no es cierto.

“Jamás, repito, yo a los altos mandos no los conozco. Nosotros somos perfil bajo (con Julián), no me gusta exponer ni hablar de que una boda se materialice. Yo sé que hay bodas soñadas que la gente quisiera pero no es mi perfil ni el de mi novio”, dijo.

Respecto a si su boda será en Pachacamac, la presentadora solo señaló: “Queremos que sea así, fuera de Lima, en un lugar lindo pero no es América Televisión. Yo quiero que esté la gente que nos ama, que disfrutemos de un día maravilloso”.

Para concluir, le preguntaron si contará con la presentación de Yahaira Plasencia en su celebración. De inmediato, Ethel aclaró: “No es un concierto, no es un tema de gastar dinero, no hay miles de dólares, nadie va a invertir mas que Julián y yo, así que serpa algo muy sencillo”.

Ethel Pozo cuenta detalles de su boda con Julián Alexander. La conductora aclaró que su boda no será lujosa. (Video: América TV)

