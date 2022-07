Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva firmaron solicitud de divorcio: Así celebró la hija de Susy Díaz

Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva firmaron solicitud de divorcio | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

En estos momentos no hay persona más feliz que Florcita Polo Díaz. Su expareja, el cantante de cumbia Néstor Villanueva, firmó los papeles de divorcio luego de meses de espera. La hija de Susy Díaz no pudo aguantar la emoción al enterarse de la noticia que puso fin a su tormentoso y mediático matrimonio de 13 años de duración.

Aunque hace unas semanas el cumbiambero firmó la documentación necesaria para la separación frente a cámaras, el programa de Magaly Medina aseguró que este no tenía validez para las autoridades. Recién este 7 de julio, cerca a las 3 p.m., Villanueva firmó oficialmente los papeles de divorcio en una cevichería en el distrito de Independencia.

Cuando un reportero de Magaly TV La Firme se acercó para preguntarle si era cierto y qué opinión tenía al respecto, Néstor prefirió guardar silencio. “Nada, amigo. Estoy apuradito”, fue lo único que dijo. Poco después, se difundió el documento que daba inicio al trámite de divorcio en la Municipalidad de Surco.

PUEDES LEER: Parejas de la farándula peruana que se reconciliaron después de una infidelidad

FLORCITA POLO CELEBRA SU DIVORCIO

Ese mismo día, las cámaras de Magaly TV La Firme se acercaron al barrio de Salamanca, donde vive la hija de Susy Díaz, para ver la reacción de la empresaria. Florcita Polo Díaz no pudo ocultar su felicidad y hasta aprovechó el momento para tomarse fotografías con sus fans, quienes se mostraron igual de felices que ella.

“Gracias a Dios ya firmó, lo mejor para los dos. Todo tranquilo, felices como tiene que ser. Es un proceso, pero el tiempo pasa rápido. Bueno, soy libre y feliz”, manifestó Florcita con una sonrisa en el rostro tras estampar su firma en el documento tras 8 meses de espera.

Según su abogado, la solicitud de divorcio ingresará el 14 de julio y se fijará una audiencia de ratificación en 15 días para poder emitir el acta oficial de separación. La única forma en la que este proceso sea truncado es si Néstor Villanueva decide no aparecer ese día tan importante. No obstante, su expareja tiene fe en que lo haga.

“Así es, a esperar dos meses. La vida no se acaba. Si las cosas no se dieron fue porque Dios no quiso. De repente viene una historia más bonita más adelante”, aseveró Florcita.

La hija de Susy Díaz incursionará en la política. (Foto: Instagram/@florcitapolodiaz)

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

A fines de 2021, Florcita Polo Díaz sorprendió a propios y extraños al confesar que su matrimonio se encontraba atravesando una crisis. Poco después, se anunció que la pareja había decidido separarse. Aunque Susy Díaz estaba esperanzada en que se reconciliaran, algo que finalmente nunca pasó. Para ese entonces, la empresaria jamás reveló por qué se dijeron adiós.

Sin embargo, su mejor amiga, Yalibe Ingaruca Saldaña, contó al programa América Hoy que Florcita vivió un infierno al lado del cumbiambero. Según dijo, la relación se deterioró cuando descubrió imágenes de Néstor saliendo del departamento de una mujer , lo que daba entender que le habría sido infiel.

Pero además de hablar con otras chicas por WhatsApp, la mujer aseveró que Villanueva maltrataba a la hija de Susy Díaz. “Me contó que Néstor le había aventado una olla, le dijo que no servía para nada. La llamaba inútil o inservible. Yo le dije que busque ayuda en su mamá, pero ella por vergüenza no lo hacía”.

Ya en junio de 2022, Florcita Polo terminó confesando en el programa de Lady Guillén que Néstor Villanueva sí la maltrataba físicamente, motivo por el cual le ponía punto final a su matrimonio por su bien y el de sus hijos después de tantos años en silencio.

“Fue pasando y fue pasando, pero las cosas no cambiaban. Por eso yo traté de dar un paso al costado, ponerle un pare a esto porque ya no se podía más. A veces uno piensa y dice ‘por mis hijos aguanto, no importa si ellos son felices y yo no lo sea’. Para mí no es fácil”, manifestó en llanto.

SEGUIR LEYENDO: