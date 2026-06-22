‘Minions & Monstruos’: fecha de estreno en Perú, funciones anticipadas y la fiebre por las criaturas amarillas

El lunes 29 de junio, los fans podrán acceder a la función especial del Minion Day y ser los primeros en ver la película en Lima.

La cuenta regresiva ha comenzado para los seguidores peruanos de Mi Villano Favorito. El próximo miércoles 1 de julio se estrena en todas las salas de cine de Perú 'Minions & Monstruos’, la nueva entrega cinematográfica que expande el universo de los personajes amarillos más populares del cine animado. La película llega con una campaña local que incluye actividades especiales y sorpresas para quienes adquieran sus entradas anticipadas.

El largometraje, producido por Illumination y distribuido por Universal Pictures, marca la séptima producción del universo Gru y pone en el centro de la acción a los Minions, quienes esta vez asumen el rol de protagonistas absolutos. La historia retoma el desenfado y caos característicos de la franquicia, con una premisa renovada que explora la incursión de estos personajes en el mundo de Hollywood y su transformación en estrellas de cine.

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La sinopsis oficial detalla que los Minions no solo alcanzan la fama en la industria cinematográfica, sino que atraviesan una caída estrepitosa al perderlo todo, desencadenan la liberación de monstruos a escala global y, finalmente, intentan restaurar el orden que ellos mismos alteraron. La cinta muestra cómo los Minions deben unirse para salvar al planeta de una amenaza que surge a raíz de su torpeza.

El público podrá disfrutar la nueva aventura de los minions en todas las salas de cine de Lima y provincias desde el miércoles 1 de julio. La campaña promocional de Universal Pictures acerca a los minions a los peruanos con actividades exclusivas y eventos temáticos previos al lanzamiento en cines.

El tráiler revela que la trama gira en torno a la búsqueda de criaturas terroríficas para convertirlas en villanos de su película. Entre las criaturas destacan bestias marinas, un conejo gigante y una momia, que se suman a la galería de personajes extravagantes que acompañan a los Minions en su viaje. Según el director Pierre Coffin, responsable de las primeras entregas de la saga y voz original de los Minions, la película conserva el humor y la acción que han definido a la franquicia desde su debut.

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Brian Lynch, guionista de la saga, firma el guion de esta nueva entrega junto a Coffin. La producción corre a cargo de Chris Meledandri y Bill Ryan, quienes han liderado el sello de Illumination en anteriores películas de la franquicia. 'Minions & Monstruos’ se presenta como la continuación directa de ‘Minions: El origen de Gru’ y expande el protagonismo de los personajes amarillos más allá de su papel como secuaces de Gru.

¿Cómo ver ‘Minions y Monstruos’ antes del estreno?

La expectativa en Perú ha motivado una serie de iniciativas promocionales. El lunes 29 de junio se celebrará el Minion Day, una función especial donde los fans podrán ver la película antes del estreno oficial.

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Las entradas anticipadas ya están disponibles en las principales cadenas de cines, con la promesa de sorpresas exclusivas para quienes reserven su lugar antes del 1 de julio.

Una escena de la película 'Minions & Monsters' (Ilumination)

Invadieron el Metro de Lima

Como parte de la campaña promocional, los Minions sorprendieron a los limeños al tomar la Línea 1 del Metro de Lima. Un tren temático recorre actualmente la ciudad, transformando el viaje diario en una experiencia visual y familiar inspirada en la nueva película.

La presentación oficial del tren 'Minions & Monstruos’ marcó uno de los momentos más destacados de la campaña en Perú. La intervención convierte cada trayecto en una oportunidad para que grandes y chicos se sumerjan en el universo de los personajes amarillos, generando un ambiente festivo y memorable para los pasajeros.

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El lunes 29 de junio, los fans podrán acceder a la función especial del Minion Day y ser los primeros en ver la película en Lima.

Durante la inauguración, los protagonistas de la cinta, Henry y James, llegaron desde Hollywood para participar en el evento y compartir con los asistentes, reforzando el vínculo entre los fanáticos locales y la franquicia de Illumination y Universal Pictures.

Esta iniciativa lúdica busca transmitir el mensaje de que los Minions ya forman parte de la vida en Perú, motivando al público a asistir al estreno en las salas de cine a partir del 1 de julio.

Los personajes de Minions y Monstruos ya recorren Lima en el tren temático de la Línea 1 del Metro, invitando a grandes y chicos al estreno del 1 de julio.

El fenómeno Minions en Perú

La saga de Mi Villano Favorito y sus derivados ha construido una de las comunidades más fieles en el público peruano, con más de 9 millones de asistentes en las salas locales a lo largo de las primeras cinco películas de la franquicia. El fenómeno de los Minions ya se percibe como una tendencia cultural, visible en la amplia presencia de productos y contenidos relacionados que circulan en el país.

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El atractivo de estas películas se refleja en los éxitos de taquilla registrados en Perú: Minions: Nace un Villano encabezó la lista de animaciones más vistas en 2022, mientras que Minions ocupó el primer lugar en 2015 dentro del mismo género, consolidando a la saga como líder en la preferencia del público familiar.

El lanzamiento de 'Minions & Monstruos’ se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. A nivel internacional, la franquicia ha recaudado cifras millonarias y ha posicionado a los personajes como referentes de la animación contemporánea.

Para los seguidores peruanos, la cita ya está marcada: el miércoles 1 de julio los Minions regresan a la pantalla grande con una historia inédita en la que monstruos, cine y caos se combinan para ofrecer una experiencia dirigida a toda la familia.

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Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra, de izquierda a derecha, a los personajes Ed, Henry y Goomi en una escena de la película "Minions & Monsters" de Illumination. (Universal Pictures via AP)