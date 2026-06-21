Se reveló el primer fichaje de Alianza Lima para luchar por el Torneo Clausura 2026: “A solicitud del área deportiva”

Se reveló el primer fichaje de Alianza Lima para luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Alianza Lima

Mientras la mayoría de los clubes de la Liga 1 utilizó el parón por el Mundial 2026 para reforzar sus planteles y buscar variantes de cara a la reanudación del campeonato, Alianza Lima se mantuvo en silencio tras conquistar el Torneo Apertura. El club ‘blanquiazul’, hasta hace pocos días, no había dado señales claras sobre nuevas incorporaciones y solo hubo cambios en los altos mandos, pero esa postura cambió.

El periodista deportivo, Kevin Pacheco, informó que Cristian Neira, quien jugó la primera parte del año con Atlético Grau, volverá a la disciplina ‘íntima’ por pedido del área deportiva. “Cristian Neira vuelve a Alianza Lima. Volante que jugó la primera parte de la temporada con Atlético Grau, retorna al club blanquiazul, con quien mantiene contrato, a solicitud del área deportiva. El lunes está citado en EGB”, indicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

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Eso no es todo, ya que el periodista Gerson Cuba informó que otra medida de la directiva ‘blanquiazul’ es la de mantener a Gaspar Gentile en su plantel, desestimando la posibilidad de cederlo a préstamo a un equipo cusqueño.

Cristian Neira dejó Atlético Grau y regresará a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026. - captura: Twitter Kevin Pacheco

Ahora, el retorno de Cristian Neira no implica un puesto asegurado en el once titular de Alianza Lima. Esto debido a la competencia que tendrá en la creación con Jairo Vélez, Alan Cantero y Piero Cari. Todos ellos han tenido presencia en el plantel durante la campaña, aportando distintas características y generando un desafío adicional para Neira, que deberá demostrar su valía ante compañeros de trayectoria y buen presente.

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Así le fue a Cristian Neira en su anterior etapa en Alianza Lima

Durante su ciclo previo en Alianza Lima en 2024, Cristian Neira disputó 14 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. El volante peruano anotó un gol y alternó bajo las órdenes de dos entrenadores: primero Alejandro Restrepo y luego Mariano Soso. Aunque tuvo oportunidades, no logró consolidarse como titular indiscutible ni convertirse en una de las figuras centrales del equipo.

Luego de cerrar esa etapa, Neira fue cedido a préstamo. Primero pasó por Cienciano, donde buscó continuidad, y más tarde recaló en Atlético Grau. En este último, durante el Torneo Apertura 2026, sumó 16 encuentros, marcó un gol y aportó dos asistencias. Sin embargo, su rendimiento no alcanzó para ser considerado la gran estrella del equipo, aunque sí dejó destellos de calidad y aportó en la generación de juego.

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Es el primer tanto de moyobambino con camiseta 'blanquiazul' por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

La continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima con los nuevos dueños

La reciente adquisición de las acreencias de Alianza Lima por parte de Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha generó incertidumbre en la estructura institucional del club. La salida de Fernando Cabada del cargo de administrador alimentó rumores sobre posibles cambios profundos, especialmente en el cuerpo técnico.

No obstante, de acuerdo con declaraciones recogidas por el periodista Kevin Pacheco, la nueva administración ha ratificado su respaldo a la actual estructura deportiva. “La estructura deportiva no se toca. Cuenta con el respaldo total. Una de las prioridades de los nuevos acreedores es transmitirles tranquilidad”, señaló en Twitter, destacando la decisión de mantener la estabilidad en el área técnica.

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Este respaldo fue reiterado a través de mensajes institucionales y respaldado por otro periodista como José Varela. La única modificación confirmada hasta el momento corresponde a la administración, que será renovada tras la renuncia de Cabada. Se evalúa que José Asti, gerente legal, ocupe el cargo de manera interina hasta que los nuevos dueños definan al sucesor definitivo.

Por lo tanto, Pablo Guede continuará como entrenador de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026, con el desafío de consolidar el proyecto y buscar el objetivo de coronarse campeón nacional, tal como lo hizo en el Apertura. En esa línea, la directiva busca enviar un mensaje de confianza y unidad tanto al plantel como a la afición, comprometiéndose a una gestión que priorice la solidez deportiva y la recuperación de los valores tradicionales del club.

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