Jefferson Farfán muestra misteriosa imagen en señal de prueba y vuelve a retar a Magaly Medina por posible querella: “¡Hazlo, sin miedo!”

Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina y anuncia que presentará pruebas en medio de la controversia judicial.

El conflicto público entre Jefferson Farfán y Magaly Medina registró un nuevo episodio esta semana con un cruce de declaraciones que incluyó anuncios de acciones legales y denuncias por amenazas. A través de su red social, el exfutbolista peruano, conocido como la ‘Foquita’, retó a la conductora de televisión a proceder con una querella en su contra y afirmó contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en el servicio comunitario que Medina debe cumplir por orden judicial.

El lunes 22 de junio, Farfán utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a Medina, presentadora de Magaly TV La Firme, con un mensaje directo: “¿Me vas a querellar porque no tengo pruebas? Pues hazlo, sin miedo”. Para esta advertencia, Farfán usó una imagen borrosa, dejando claro que dispone de evidencias para sustentar sus acusaciones y sugirió que podría presentarlas públicamente en los próximos días. “¿La quieres ver desenfocada o la quieres ver en enfocados?”, añadió, en alusión a sus supuestas pruebas, las cuales comprometerían a la periodista.

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Jefferson Farfán confronta a Magaly Medina por posible querella

La disputa entre ambos comenzó meses atrás, tras la sentencia judicial que obligó a Magaly Medina a realizar servicio comunitario por difamación. Farfán ha cuestionado en reiteradas ocasiones el cumplimiento efectivo de esa medida y en las últimas semanas intensificó sus señalamientos, solicitando una aclaración sobre las jornadas realizadas y la validez de las firmas registradas. El futbolista acudió incluso a instancias judiciales para denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento.

En paralelo, la conductora respondió en televisión y redes sociales negando cualquier incumplimiento y exigió a Farfán que presente públicamente las pruebas que dice tener. “Muestra tus videos”, expresó en una de sus emisiones recientes. El equipo legal de Medina también desestimó los señalamientos y calificó la ofensiva mediática de Farfán como una presión sin sustento formal.

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Grave denuncia de Magaly Medina

El conflicto se intensificó cuando Magaly Medina anunció que interpuso una denuncia formal ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el INPE (Instituto Nacional Penitenciario del Perú). Según la periodista, tanto ella como su abogado y familiares han recibido amenazas de muerte de parte de un grupo delincuencial que, asegura, actúa por orden de Jefferson Farfán.

“Ante las violentas amenazas que venimos recibiendo por parte de un grupo delincuencial que advierten de un atentado contra mi vida, la de mi abogado y su familia por orden, aseguran, de Jefferson Farfán (exponiendo además información sensible como datos personales, placas y direcciones), he tomado la iniciativa de denunciar ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, Fiscalía de la Nación e INPE con el fin de dejar constancia de lo que viene ocurriendo”, comunicó la presentadora en sus plataformas.

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La conductora de Magaly TV La Firme reveló que los mensajes intimidatorios no solo la apuntan a ella, sino también a su abogado Fernando Ugaz, quien habría recibido amenazas con información privada de su entorno familiar. Además, los textos mencionan a Roberto Guizasola, cercano a Jefferson Farfán. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las amenazas, según detalló Medina, incluyeron mensajes intimidatorios dirigidos tanto a ella como a su abogado, Fernando Ugaz, e involucraron la difusión de información privada, como direcciones y matrículas de vehículos. “Los remitentes utilizan el nombre de Jefferson Farfán, aseguran conocer sus movimientos y lanzan amenazas de muerte contra ella”, informó en su programa de TV.

El abogado de la conductora sostuvo ante los medios que la denuncia busca dejar constancia formal de los hechos y que han entregado todo el material recibido a las autoridades para su investigación. “El objetivo es acreditar la gravedad de los mensajes y proteger la integridad de mi defendida”, declaró Ugaz.

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Mientras tanto, Jefferson Farfán mantiene su postura desafiante y no descarta hacer públicas las pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas por la conductora. El exfutbolista reiteró sus acusaciones en redes sociales y recalcó que espera una respuesta directa de Magaly Medina sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Poder Judicial.

Magaly Medina presenta mensajes de extorsión en pantalla y la imagen de Jefferson Farfán en un recuadro, abordando las amenazas recibidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)