Campaña de salud gratis para este 27 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Esta campaña tiene como objetivo acercar servicios de salud gratuitos a los vecinos de San Isidro - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de San Isidro organizará una campaña de salud gratuita el sábado 27 de junio en el parque Alfonso Ugarte, ubicado en la avenida Javier Prado Oeste, cuadra 17. La jornada se desarrollará de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. y ofrecerá atención en distintas especialidades, con orientación preventiva y consejería para vecinos que busquen controles básicos, evaluaciones clínicas o información sobre enfermedades de riesgo.

La actividad municipal concentrará servicios médicos en un solo punto de atención y, según la convocatoria, incluirá áreas de consulta, evaluación y educación sanitaria. La comuna informó que algunas prestaciones requieren condiciones específicas, como el ayuno para los análisis de laboratorio, y remarcó requisitos puntuales en el caso de la vacunación.

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La campaña se llevará a cabo este 27 de junio - Créditos: Magnific.

Entre las atenciones confirmadas figuran las siguientes:

Medicina general: evaluación clínica inicial, revisión de síntomas y orientación para el cuidado básico.

Vacunación: aplicación de dosis según el esquema disponible, con verificación de documentos.

Laboratorio: toma de pruebas y análisis programados; se solicita acudir en ayunas hasta las 11:00 a. m.

Psicología: atención y orientación en salud mental, con consejería según la necesidad del paciente.

Nutrición: evaluación del estado nutricional y recomendaciones de alimentación.

Oftalmología: control de la salud visual y revisión general de la vista.

Odontología: evaluación bucal y orientación para el cuidado dental.

Obstetricia: consejería y atención vinculada a salud sexual y reproductiva.

Geriatría: valoración de adultos mayores y recomendaciones de seguimiento.

Educación sanitaria: información preventiva para hábitos saludables y autocuidado.

Consejería de enfermería: orientación sobre cuidados, controles y seguimiento básico.

Prevención del dengue, tuberculosis (TBC) y VIH/SIDA: información y medidas para reducir riesgos, reconocer señales de alerta y promover conductas de prevención.

Para quienes acudan al módulo de inmunizaciones, la municipalidad indicó que deberán presentar dos documentos: DNI y carné de vacunación. Esa verificación permitirá registrar correctamente la atención y asegurar el control del esquema correspondiente.

Para el módulo de inmunizaciones, se exigirá DNI y carné de vacunación - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La comuna también recomendó a los asistentes considerar el horario de atención y llegar con tiempo, debido a que se trata de una intervención concentrada en una sola mañana. En particular, quienes requieran laboratorio deberán tomar previsiones para cumplir con el ayuno solicitado, condición establecida hasta las 11:00 a. m. para la realización de las pruebas.

Para consultas adicionales, la entidad estatal habilitó líneas de información. Los vecinos pueden comunicarse al (01) 513-9000, anexos 4013 y 4016, o al (01) 513-9008, opción 8, según el canal indicado en la convocatoria.

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La actividad se enmarca en una estrategia municipal que busca acercar servicios de salud a la comunidad. No es la primera vez que la entidad edil impulsa este tipo de jornadas, ya que en semanas anteriores realizó iniciativas similares que registraron alta participación vecinal.

Importancia de los servicios médicos gratis

Acceso inmediato: permite atender molestias y controles básicos sin costo, en especial para personas con presupuesto limitado.

Prevención y detección temprana: facilita identificar a tiempo riesgos y derivar casos que necesitan seguimiento.

Descongestión del sistema: reduce la presión sobre centros de salud al resolver consultas simples en campañas comunitarias.

Educación sanitaria: mejora hábitos de cuidado y fortalece decisiones informadas sobre salud.

Equidad territorial: acerca especialidades a barrios donde la oferta médica puede ser insuficiente.

Impacto comunitario: promueve bienestar colectivo y genera redes de orientación y apoyo para familias.