Campaña de salud gratis para este 27 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La Municipalidad de San Isidro organizará una campaña de salud gratuita el sábado 27 de junio en el parque Alfonso Ugarte, ubicado en la avenida Javier Prado Oeste, cuadra 17. La jornada se desarrollará de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. y ofrecerá atención en distintas especialidades, con orientación preventiva y consejería para vecinos que busquen controles básicos, evaluaciones clínicas o información sobre enfermedades de riesgo.
La actividad municipal concentrará servicios médicos en un solo punto de atención y, según la convocatoria, incluirá áreas de consulta, evaluación y educación sanitaria. La comuna informó que algunas prestaciones requieren condiciones específicas, como el ayuno para los análisis de laboratorio, y remarcó requisitos puntuales en el caso de la vacunación.
PUBLICIDAD
Entre las atenciones confirmadas figuran las siguientes:
- Medicina general: evaluación clínica inicial, revisión de síntomas y orientación para el cuidado básico.
- Vacunación: aplicación de dosis según el esquema disponible, con verificación de documentos.
- Laboratorio: toma de pruebas y análisis programados; se solicita acudir en ayunas hasta las 11:00 a. m.
- Psicología: atención y orientación en salud mental, con consejería según la necesidad del paciente.
- Nutrición: evaluación del estado nutricional y recomendaciones de alimentación.
- Oftalmología: control de la salud visual y revisión general de la vista.
- Odontología: evaluación bucal y orientación para el cuidado dental.
- Obstetricia: consejería y atención vinculada a salud sexual y reproductiva.
- Geriatría: valoración de adultos mayores y recomendaciones de seguimiento.
- Educación sanitaria: información preventiva para hábitos saludables y autocuidado.
- Consejería de enfermería: orientación sobre cuidados, controles y seguimiento básico.
- Prevención del dengue, tuberculosis (TBC) y VIH/SIDA: información y medidas para reducir riesgos, reconocer señales de alerta y promover conductas de prevención.
Para quienes acudan al módulo de inmunizaciones, la municipalidad indicó que deberán presentar dos documentos: DNI y carné de vacunación. Esa verificación permitirá registrar correctamente la atención y asegurar el control del esquema correspondiente.
La comuna también recomendó a los asistentes considerar el horario de atención y llegar con tiempo, debido a que se trata de una intervención concentrada en una sola mañana. En particular, quienes requieran laboratorio deberán tomar previsiones para cumplir con el ayuno solicitado, condición establecida hasta las 11:00 a. m. para la realización de las pruebas.
Para consultas adicionales, la entidad estatal habilitó líneas de información. Los vecinos pueden comunicarse al (01) 513-9000, anexos 4013 y 4016, o al (01) 513-9008, opción 8, según el canal indicado en la convocatoria.
PUBLICIDAD
La actividad se enmarca en una estrategia municipal que busca acercar servicios de salud a la comunidad. No es la primera vez que la entidad edil impulsa este tipo de jornadas, ya que en semanas anteriores realizó iniciativas similares que registraron alta participación vecinal.
Importancia de los servicios médicos gratis
- Acceso inmediato: permite atender molestias y controles básicos sin costo, en especial para personas con presupuesto limitado.
- Prevención y detección temprana: facilita identificar a tiempo riesgos y derivar casos que necesitan seguimiento.
- Descongestión del sistema: reduce la presión sobre centros de salud al resolver consultas simples en campañas comunitarias.
- Educación sanitaria: mejora hábitos de cuidado y fortalece decisiones informadas sobre salud.
- Equidad territorial: acerca especialidades a barrios donde la oferta médica puede ser insuficiente.
- Impacto comunitario: promueve bienestar colectivo y genera redes de orientación y apoyo para familias.
Más Noticias
Shirley Arica asegura que no se besó con Ivo Ezeta y sigue su romance con Pablo Heredia
La modelo respondió en redes sociales luego de la promoción del programa de Magaly Medina que expuso ambas situaciones
Llaman desde el número oficial del banco para robar: así opera la estafa del “spoofing” que vacía cuentas en Perú
“Me apareció el número del banco”: la técnica que usan delincuentes para engañar a clientes y acceder a su información privada ¡Cuidado!
Debut de Perú en la Copa Latina vóley 2026: día, hora y canal TV para seguir el primer partido de la ‘bicolor’
En la jornada inaugural, Perú Mundialista y Perú Olímpico, los dos equipos conformados por Antonio Rizola, se enfrentarán para brindar a las jugadoras la oportunidad de mostrarse antes de las competencias oficiales
Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido decisivo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
La ‘U’ se jugará su clasificación a la siguiente fase ante el cuadro ‘albo’, que tendrá en el ataque a Raúl Ruidíaz. Conoce todos los detalles de este compromiso
Camión queda atascado bajo puente en la av. Brasil con La Marina tras exceder altura: conductor dice que no vio la señalización
La unidad golpeó la barrera metálica en Pueblo Libre, generó tráfico hacia Magdalena del Mar y reavivó las críticas por la visibilidad de las advertencias para vehículos de gran tamaño
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD