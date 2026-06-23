Congresista Flavio Cruz reclama a José Balcázar por no incluirlo en cita con el Papa León XIV: “Yo lo puse ahí y se olvidó de mí”

El legislador de Perú Libre expresó su reclamo cuando fue consultado sobre la presencia de Lady Camones en la delegación que asistió a la audiencia con el pontífice

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) manifestó este lunes su malestar con el presidente interino José María Balcázar por no haberlo incluido en la comitiva que asistió a una audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano, una cita que generó críticas por la presencia de las dos hijas del presidente y la primera dama, lo que elevó a 13 el número de integrantes en la delegación.

“Ahí yo voy a echar mano a mi ignorancia sobre ese tema reglamentario de Palacio. Desconozco, pero yo he visto fotos donde aparecen las hijas del presidente”, declaró Cruz ante la prensa, antes de presentar su reclamo.

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“Presidente Balcázar, ¿y por qué no me llevó a mí? Yo lo puse ahí, presidente, yo lo propuse y se olvidó de mí el presidente”, añadió, tras ser consultado sobre la presencia de la legisladora Lady Camones en la delegación.

El viaje también recibió críticas del fujimorista Arturo Alegría, quien indicó que el Parlamento “no le da permiso” ni a los ministros, ni a los familiares, ni a los congresistas.

El congresista reclamó directamente a José Balcázar, recordándole que él lo propuso para el cargo y cuestionó su exclusión

“El Congreso de la República, única y expresamente, le da y le otorga el permiso para poder ausentarse del territorio nacional al presidente para poder cumplir con una encomienda que es hablar con el Papa. Que el Ejecutivo le haya otorgado viáticos o recursos a personas ajenas al ejercicio de la función pública es algo que va a tener que responder”, señaló.

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“Lo primero que hay que hacer es pedirle explicaciones al Ejecutivo, que nos comenten si estas personas han viajado con recursos públicos, porque sería sumamente cuestionable y tendrían que explicar la motivación que ha tenido el Ejecutivo para otorgar recursos, viáticos, pasajes a quienes han acompañado al señor presidente de la República”, agregó.

Ricardo Pinedo, exsecretario de Palacio de Gobierno, opinó sobre la cantidad de acompañantes y consideró innecesario llevar a cinco personas de seguridad.

“He coordinado viajes presidenciales al Vaticano y obviamente el presidente viajaba solo, ¿sabe por qué? Porque el Estado Vaticano y el Gobierno de Italia asumen la seguridad del presidente, ponen los carros y si usted ve en los videos, es personal de seguridad italiana la que está acompañando al presidente. Es innecesario”, relató.

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Arturo Alegría señaló que el Congreso solo autoriza el viaje del presidente y no de ministros, familiares ni otros legisladores, exigiendo explicaciones por el uso de recursos públicos

Sobre la inclusión de familiares en la comitiva, Pinedo sostuvo que habría que revisar los gastos que implica sumar a estas personas. “Mire lo que hace la informalidad. (...) ¿Es una fiesta infantil, un quinceañero? Eso me llama la atención. Eso lo decide el presidente, lamentablemente”, concluyó.

Balcázar confirmó la semana pasada que León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo- Lima, Piura y Pulcallpa y su visita durará entre ocho y diez días.

Aunque el programa del viaje lo gestionará el equipo del papa, el presidente explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le ha dicho, “quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva”.

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