El 22,5% de los usuarios de transporte público en Lima sufrió acoso sexual, según un estudio

Acoso sexual en el Metropolitano: pasos clave para denunciar y recibir ayuda| ATU

El 22,5% de los usuarios de transporte público en Lima reportó haber sufrido acoso sexual durante sus desplazamientos, según una investigación de la Universidad Norbert Wiener que posiciona a la seguridad como la dimensión peor valorada por los pasajeros. El estudio, dirigido por Jonatan Baños-Chaparro, resalta la necesidad de concebir el transporte público no solo como un sistema de movilidad, sino como un entorno que impacta directamente en el bienestar y la convivencia de la población.

De acuerdo con la Universidad Norbert Wiener, la investigación abarcó una muestra de 507 adultos peruanos, en su mayoría mujeres y residentes en zonas urbanas. Los resultados muestran que más de uno de cada cinco encuestados manifestó haber sido víctima de acoso sexual en unidades de transporte masivo.

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El investigador Baños-Chaparro sostiene que “el transporte público debe ser entendido no solo como un sistema de movilidad, sino también como un entorno que influye en la salud y el bienestar de las personas”, según declaraciones recogidas por la institución académica.

Usuarios del Metropolitano enfrentan largas esperas y hacinamiento en la estación de Miraflores, Lima, tras un accidente que afectó el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del acoso sexual, la seguridad figura como la preocupación principal entre quienes utilizan estos servicios. Los pasajeros sitúan esta variable en el último lugar entre todos los aspectos evaluados, según el equipo dirigido por Baños-Chaparro. Factores como el hacinamiento, la limitada presencia de personal de vigilancia, la informalidad de ciertos servicios y los obstáculos para denunciar episodios de violencia o acoso contribuyen a esta percepción negativa.

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La experiencia del usuario y los factores de riesgo

El informe señala que la mayoría de los casos reportados de acoso sexual tuvieron como agresores a otros pasajeros. También se detectaron situaciones en las que las víctimas enfrentaron acoso por parte de más de un tipo de agresor o en diferentes medios de transporte, lo que agrava la sensación de inseguridad. “Cuando las personas sienten que no pueden desplazarse con tranquilidad, la percepción de seguridad se deteriora independientemente de que el servicio cumpla su función de transporte”, explicó Baños-Chaparro.

Un bus del Metropolitano varado en la estación Javier Prado de la Vía Expresa durante la hora punta nocturna causó extensas demoras y aglomeraciones de pasajeros en las estaciones. (Foto: Composición Infobae Perú / @DiegoPerochena / @AlonsoRamosG)

La investigación de la Universidad Norbert Wiener diferencia su enfoque al analizar no solo aspectos de movilidad o seguridad ciudadana, sino también variables de bienestar psicológico. Se identificaron vínculos entre el uso diario del transporte público y la aparición de ansiedad, estrés e ira. La ansiedad y los síntomas depresivos aparecieron como factores relevantes en la red de relaciones estudiada.

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Propuestas para mejorar la seguridad y el bienestar

El equipo de la Universidad Norbert Wiener plantea que las autoridades y operadores del sistema deben incorporar la seguridad y la prevención del acoso sexual como indicadores clave de calidad. Entre las medidas sugeridas figuran el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención a víctimas, la presencia de personal capacitado en estaciones y paraderos, la instalación de sistemas de vigilancia, mejoras en la iluminación y acciones enfocadas en reducir el hacinamiento.

Esta ilustración capta a una mujer en un autobús lleno, avergonzada mientras discretamente huele su cabello para verificar si tiene mal olor, rodeada de otros pasajeros que viajan de pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas subrayan la importancia de promover campañas permanentes de sensibilización, orientadas a combatir la normalización del acoso sexual en espacios públicos y fomentar una cultura de respeto entre los usuarios. Según Baños-Chaparro, “un transporte público seguro no solo mejora la experiencia de viaje, sino que también puede contribuir al bienestar y a la calidad de vida de las personas”.

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La muestra del estudio incluyó adultos con una edad promedio de 33 años, de los cuales el 66,7% eran mujeres y el 95,9% vivía en zonas urbanas. Los datos señalados por la Universidad Norbert Wiener subrayan la urgencia de abordar la seguridad en el transporte público como un asunto que afecta tanto la movilidad como el bienestar psicológico de la sociedad.

Tres de cada diez usuarias denuncian que el personal del autobús no intervino ante actos de acoso. (Cortesía: Aresep)