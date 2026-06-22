Universitario quiere dar el golpe en el mercado y busca fichar a Edwin Cardona tras negativa de Matheus Uribe: “Hay la disposición”

El club 'merengue' tiene en sus planes al talentoso volante colombiano luego del rechazo de su compatriota. (Video: Mano a Mano)

Luego de que la directiva de Universitario de Deportes cerró los fichajes de Jordan Guivin y Gianluca Lapadula, el siguiente objetivo estratégico es fortalecer el mediocampo. La partida de Rodrigo Ureña dejó un vacío que ni Jesús Castillo ni Jorge Murrugarra han logrado ocupar con solvencia. Por eso, la principal apuesta para ese puesto fue Matheus Uribe, quien estuvo muy cerca de convertirse en el refuerzo estrella del club.

Según la información del periodista Mauricio Loret de Mola en el programa de YouTube, Mano a Mano, un miembro de la ‘U’ viajó a Medellín para intentar cerrar su fichaje. Las negociaciones avanzaron hasta el punto de definir el sueldo y las condiciones de vida que el jugador tendría en Perú. Sin embargo, la decisión final no dependió solo del aspecto contractual.

PUBLICIDAD

El entorno familiar de Uribe resultó determinante. “La familia no estaba tan de acuerdo con venir a Perú porque asumo que es un futbolista que ha pasado de país en país y cuando uno es padre de familia tiene que escuchar a sus familiares”, relató el comunicador. Esta postura hizo que la posibilidad de su llegada se enfríe y, aunque no se haya descartado completamente, la opción es considerada complicada. La dirigencia ‘crema’, que había depositado grandes expectativas en esta incorporación, experimentó cierta desilusión al ver cómo la operación se volvía remota por causas externas al club.

Matheus Uribe jugó para la selección colombiana y disputó, entre otras competiciones, el Mundial de Rusia 2018. - créditos: REUTERS/Marcos Brindicci

La opción de Edwin Cardona en Universitario

En este escenario, el nombre de Edwin Cardona ha cobrado fuerza como posible refuerzo para Universitario. De acuerdo con Loret de Mola, la dirigencia está evaluando seriamente esta alternativa, ya que el jugador finaliza su vínculo con Atlético Nacional. “Me dicen que una opción en Universitario que se está tratando y que entiendo se va a tener que ver si es que avanza hoy es la de Edwin Cardona, porque entiendo que él culmina vínculo ahora con Atlético Nacional”, explicó.

PUBLICIDAD

La entidad ‘verdolaga’ todavía tiene al volante en sus planes, pero en el entorno del jugador ya ha habido conversaciones con el club peruano y la posibilidad está sobre la mesa. En el diálogo con los altos mandos de la ‘U’, ya se habría planteado una oferta concreta. Resta por ver si existe una postura definitiva por parte del club colombiano para retenerlo o si el futbolista decidirá cambiar de aires.

“Hay la disposición. La ‘U’ seguramente en esta conversación ya le tiene que haber dicho a cuánto puede llegar y vamos a ver si hay una segunda intención de Atlético Nacional de querer retenerlo”, sostuvo el periodista.

PUBLICIDAD

Universitario quiere dar el golpe en el mercado y busca fichar a Edwin Cardona tras negativa de Matheus Uribe.

¿Cómo le fue a Edwin Cardona en Atlético Nacional en la última temporada?

Durante la fase regular de la liga colombiana, Edwin Cardona fue titular en la mitad de los partidos de Atlético Nacional, siempre formando parte de un mediocampo con un ‘6’ de corte defensivo y compartiendo la creación con el canterano Juan Rengifo. Con el paso de las jornadas, Rengifo se consolidó como el principal enlace ofensivo, desplazando a Cardona de la titularidad en la parte final de la temporada.

El rendimiento de Cardona en el año anterior fue superior al de la última campaña, en la que no fue titular en los partidos decisivos de la fase final. En cinco encuentros de esa etapa, acumuló apenas 99 minutos en cancha, un registro que refleja la pérdida de protagonismo en el esquema del equipo.

PUBLICIDAD

Edwin Cardona milita en Atlético Nacional y es un volante de corte más ofensivo y que supo defender a la selección colombiana. - crédito: David Jaramillo/Colprensa

Edwin Cardona fue petición de Jefferson Farfán para Alianza Lima en 2025

El interés por Edwin Cardona no se limita a Universitario. Jefferson Farfán pidió expresamente a la dirigencia de Alianza Lima que inicie gestiones para sumarlo como refuerzo en 2025. Aprovechando la entrevista que le hizo la ‘Foquita’ al mediocampista colombiano para Enfocados, lo consideraba como una pieza ideal para potenciar el mediocampo del elenco ‘blanquiazul’ y no dudó en calificar su posible llegada como “un sueño” para la hinchada.