Abogado de Pancho Rodríguez confirma que Yahaira Plasencia es su exsaliente

¡Se confirmó! El abogado de Pancho Rodríguez, Brighan Young, reveló que Yahaira Plasencia es la exsaliente de su cliente. Este 06 de julio, el especialista estuvo en el programa Dilo Fuerte para hablar de la situación migratoria del chileno, quien se encontraba conectado desde Chile.

Como se recuerda, el exchico reality se encuentra impedido de ingresar al Perú y contó que detrás de su salida se encontraría un conocido excongresista, pues los dos habrían estado saliendo con la misma mujer. En ese momento, el modelo no quiso dar nombres, pero señaló que su expareja le mintió y ocultó su romance con el político.

Desde entonces, se ha especulado que Yahaira Plasencia es la misteriosa chica y el exintegrante de Acción Popular, Paul García Oviedo es el congresista. Sin embargo, ambos han salido a negar cualquier tipo de relación.

Durante la entrevista con Lady Guillen, Brighan Young dejó por confirmado que Yahaira Plasencia era la mujer que estuvo saliendo con Pancho Rodríguez. Esto luego de referirse a las declaraciones de Oviedo, quien estuvo en Amor y Fuego hablando de la salsera y el chileno al mismo tiempo.

“Las palabras que menciona Paul García Oviedo diciendo que lo va a ir a recibir a pancho cuando venga a Perú, contradiciéndose en versiones que primero no la conocía y ahora sí la conoce a la exsaliente de Pancho“, confesó el abogado.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para lady Guillén, quien se mostró sorprendida y volvió a replicar: “La ex saliente de Pancho. Yahaira Plasencia, la exsaliente de Pancho. No es nada malo decirlo, no es un pecado enamorarse hombre. Ya basta de ponernos ciegos”, dijo mientras el chileno se mostraba incómodo y hasta dejó de aparecer en cámaras.

Ante ello, el exintegrante de Esto es Guerra se negó a hablar de su vida privada y aclaró que su objetivo es que Migraciones tome su caso con seriedad y sin personas de por medio que generan irregularidades.

Finalmente, Lady Guillén se dirigió al letrado para reafirmar que se trata de la cantante. “Doctor, claramente nos acaba de certificar que la exsaliente de Pancho Rodríguez sería la señorita Yahaira Plasencia, ¿estamos en lo cierto?”.

“Ustedes ya escucharon en su momento lo que yo comenté, claro yo mencioné que era su exsaliente, pero ahorita hay que enfocarnos en el tema de las migraciones”, sentenció Brighan Young.

¿QUÉ DIJO PAUL OVIEDO SOBRE PANCHO RODRÍGUEZ?

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre la tarde de este 06 de julio, Paul García Oviedo señaló que sí conoce a Yahaira Plasencia pero negó haber tenido una relación sentimental con ella. Asimismo, descartó estar involucrado con el impedimento de regreso de Pancho Rodríguez y hasta que ofreció a recogerlo del aeropuerto cuando retorne al Perú.

“Jamás habría eso, es más, aprovecho tus cámaras para decirle a Pancho que cuando venga a Perú yo lo voy a recoger al aeropuerto para que vea que de mi lado no hay ningún tema negativo, nada malo. Ojalá que se solucione su problema y pueda volver”, indicó.

