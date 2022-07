Sebastián Lizarzaburu regresó con Andrea San Martín por interés y no es feliz con ella, según Greg Michel

Greg Michel aseguró que Sebastián Lizarzaburu no ama a Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

Este 05 de julio, Andrea San Martín estuvo como invitada en el set de Magaly TV La Firme para hablar sobre la filtración de sus conversaciones con el bailarín ‘Pato’ Quiñones y el enfrentamiento legal con el padre de su segunda hija, Juan Víctor.

Sin embargo, en medio de la entrevista Magaly Medina presentó una conversación que su producción tuvo con Greg Michel donde afirma que Sebastián Lizarzaburu no ama a Andrea San Martín y solo habría regresado con ella para evitar ir a la cárcel por, aparentemente, no cumplir con la pensión de alimentos.

Recordemos que, el popular ‘Hombre roca’ y el modelo belga han sido mejores amigos durante más de 6 años y lo último que se supo de ellos fue que se reconciliaron tras una fuerte discusión. Por ello, el programa decidió comunicarse con él para saber más detalles de la relación entre la exchica reality y el padre de su hija. Esto luego de que una modelo acusara a Sebastián Lizarzaburu de citarla en un hotel de madrugada.

En la imagen se lee que Greg Michel confiesa que visitó al exchico reality después de haber sufrido su grave accidente que casi le cuesta la vida. En ese momento, Lizarzaburu se habría sincerado con respecto a su romance con Andrea San Martín.

“Ese (Sebastián Lizarzaburu) me dijo que no la ama y que no es feliz cuando fui a su casa después de mi accidente (...) Es un huev... porque se regresó (a una relación con Andrea) solo por la deuda de la pensión. Iba a ir preso”, dijo en el chat de WhatsApp.

Sin embargo, la ‘ojiverde’ sorprendió al revelar que los estarían alejados y recalcó que no le interesa lo que terceras personas digan sobre su relación. “Greg Michel no es amigo cercano de Sebastián, hace muchísimo tiempo que ellos ya no son amigos (...) Las opiniones de los demás a mí no me interesan, a mí me interesa lo que tengo con mi pareja, lo que yo veo dentro de mi realidad, con mi familia y en cuatro paredes”.

LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD

Los problemas en su relación se habrían iniciado luego que una modelo chiclayana acusara a Sebastián Lizarzaburu de haberla citado en un hotel en la madrugada. Según la información que llegó al programa de Magaly TV La Firme, ambos se conocieron al coincidir en un evento realizado en Cajamarca, donde fueron contratados para animar.

“Él me miraba. Como se dio cuenta que yo ni ‘bola’ le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘Ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’ (...) Empezó a ver mis historias y me habló como a las tres de la mañana. Me dijo que se encontraba en Cajamarca y que si también estaba aquí. Le puse que sí y me dijo que vaya al hotel donde se estaba quedando”, señaló la joven Alexa Salame.

En su defensa, el ‘Hombre Roca’ negó conocer a la modelo en un intento de no generar problemas en su romance con Andrea San Martín, madre de su hija. No obstante, nadie imaginó que poco después a la ojiverde se le acusara también de haber sacado los pies del plato.

La exintegrante de Bienvenida la Tarde sufrió un hackeo de sus redes sociales y se difundieron capturas de pantalla en donde se la ve conversando con el ‘Pato’ Quiñones, expareja de Milett Figueroa. En el chat, Andrea le pide pactar un encuentro cuando llegue a Lima.

Andrea San Martín ha sido relacionada con el bailarín 'Pato' Quiñones luego que se diera a conocer que estaban pactando un encuentro en Lima.

