Janet Barboza hace aclaración sobre América Hoy: “No busca demostrar lo peor que sucede en el país”

Janet Barboza sacó cara por su programa América Hoy y resaltó que la producción no busca mostrar lo peor que sucede en el país, al contario, lo único que quiere es entretener al público. Asimismo, agradeció que el público los siga escogiendo como sus preferidos en el horario.

Como se recuerda, hace unos días, Ethel Pozo comunicó a los televidentes que no tocarán más el tema Melissa Paredes, por respeto a la menor.

“Desde América Hoy hemos decidido parar con este tema, es muy delicado que como madre nos compete, nos afecta. No es broma cuando decimos que nos cuesta hablar del tema porque es una bebé que podría ser nuestra bebé, porque es un tema que nadie hubiera querido que termine de esta forma”, fueron las palabras de la conductora el pasado 4 de julio.

Así se han mantenido hasta el día de hoy, recibiendo el respaldo del público. Es lo que se ve reflejado en el nivel de sintonía, pues este 6 de julio logró 7 puntos de rating.

“América Hoy no busca demostrar lo peor que sucede en el país, por el contrario, queremos destacar las cosas positivas, y eso es lo que le gusta al público. Nosotros trabajamos en equipo, nos esforzamos, le ponemos las mismas ganas que desde el primer día que salimos al aire, nos olvidamos de cansancios y de problemas y entramos al set con la consigna de entretener. Me siento feliz de saber que la gente de Lima y de provincias nos ve y nos ha convertido en su favorito, le agradecemos por premiarnos con su preferencia. El rating lo tomamos con mucha humildad y agradecimiento”, señaló Janet Barboza.

Ethel Pozo también se refirió a la respuesta del público. “Estamos muy contentas y agradecidas con el público, América Hoy es un programa para informar, para entretener y para ayudar. Agradecemos a la audiencia por acompañarnos cada mañana, y prometemos seguir esforzándonos por brindar la diversión que el público se merece”, señaló sobre el espacio que se emite de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana, por las pantallas de América Televisión.

Brunella Horna, quien ha sido fuertemente criticada por su conducción, también se ha mostrado agradecida por los resultados. Asimismo, destacó que sigue aprendiendo mucho. “Me siento feliz de ser parte de este programa donde día a día estoy creciendo mucho y aprendiendo de quienes tienen más experiencia” , señaló.

Como se recuerda, Edson tampoco fue esquivo a esta alegría y señaló que tanto él como sus compañeros se esfuerzan para entregar un buen producto.

EDSÓN DÁVILA REMARCA QUE NO ES OPINÓLOGO

Como se recuerda, en una entrevista con Infobae, el popular Giselo señaló que su interés solo era divertir y no opinar sobre las personas del espectáculos.

“Yo no soy opinólogo. Yo estoy ahí para llevar la diversión, para romper el hielo cuando es un momento tenso. Para eso estoy en el programa. No estoy ahí para opinar de las demás personas. Trato de ser la persona que soy dentro y fuera de cámaras. No opino de nadie ni a favor, ni en contra, prefiero guardármelo para mí”, indicó.

Asimismo, señaló que no se ve siempre en la pantalla chica, pues su mayor deseo es ser empresario. “Voy a estar en televisión hasta que Dios lo quiera. De verdad no me veo con carrera televisiva, yo tengo el sueño de ser empresario. El trabajo que tengo lo cuido mucho y si un día no da para más, yo me retiro”, dijo.

