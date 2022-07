Ethel Pozo desmiente que boda le costará 150 mil dólares: “Tremenda mentira”

Ethel Pozo desmiente que su boda vaya a costar 150 mil dólares. Foto: Composición

En el programa América Hoy, Ethel Pozo desmintió lo que señaló Magaly Medina en su programa de la noche del 6 julio, al indicar que la boda de la hija de Gisela Valcárcel estaría costando 150 mil dólares.

Al inicio del magazine matutino, todos los conductores se presentaron, cuando llegó el turno de Christian Domínguez, quien se mostró feliz de regresar después de varios días de ausencia, a lo que su compañero Edson Dávila le comentó que no puede seguir faltando porque no todos tienen 150 mil dólares para pagar un matrimonio.

A lo que Ethel Pozo respondió de inmediato y conteniendo un risa poco espontánea, dijo: “Ay no, me río, me río. ¿Cuánto te pueden dar de crédito? ¿Los préstamos de los bancos son tanto?... yo declaré acá, que estamos pidiendo un préstamo para la boda, ¿tanto te pueden dar?… yo misma me río… con ese (monto) yo pagaría la universidad de mis hijas” , aclaró.

El popular Giselo no se quedó con la duda y le consultó si había pedido préstamo a una entidad bancaria por 5 mil soles, a lo que la engreída de Gisela Valcárcel respondió:

“Nada… yo sigo pagando mi crédito vehicular a cinco años, es comprobado por cualquier periodista, ósea, imagínate, tremenda mentira”, indicó Pozo.

Ethel Pozo desmiente que su matrimonio le costará 150 mil dólares como señaló Magaly Medina. Video: América TV/ América Hoy

Más adelante, en su programa comentó que tanto el director de telenovelas, Julián Alexander y ella son una pareja que se considera perfil bajo, por ende tendrán una boda pequeña fuera de Lima, donde asistirán las personas que más los quieren.

“No es un tema de gastar dinero, no hay miles de dólares, nadie más va a invertir, más que Julián y yo, así que será algo muy sencillo”, enfatizó Ethel Pozo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA?

Magaly Medina reveló en su programa diversos detalles de la organización de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. Según contó la Urraca, la pareja se casará el 10 de setiembre de este año, en una ceremonia muy ostentosa.

Según el reporte del programa de Magaly TV: La Firme, la boda se realizará en una casa de Pachacamac de más de 15 mil metros cuadrados. De acuerdo a lo que se informó, en este espacio se podría hacer la ceremonia y la fiesta.

Conforme a la información del programa de espectáculos, en esta boda habrían dos espacios, una para la gente más joven y otra para personas más adultas. También, habría un escenario para orquestas invitadas que se encargarán de divertir a los presentes.

Según el informe, Pozo le habría pedido a Daniela Darcourt que sea parte de su boda. La propia salsera lo confirmó. Por otro lado, la orquesta Combinación de la Habana también sostuvo que ellos serán parte de este matrimonio.

Además, se dio detalles del catering y se explicó que estaría costado casi 100 dólares por casa invitado lo que ascendería a los 25 mil dólares solo en comida para los asistentes. Sin contar lo que cuesta la iluminación, las bebidas, el traje de la novia y demás.

Las diseñadoras de alta costura que ayudaron a seleccionar el vestido soñado de la comunicadora, dieron detalles de lo que tendrá su vestuario. Expresaron que serán dos vestidos para esa noche inolvidable. Aclararon que Ethel es una novia tradicional, por lo que su vestido estará lleno de detalles y llevaría un velo muy largo. Todos estos detalles terminarían costando alrededor de 150 mil dólares.

Todos los detalles de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. (Video: ATV)

