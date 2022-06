Ethel Pozo dice que hablar sobre Melissa Paredes en América Hoy le dio jaqueca: “Tomé dos pastillas”

A Ethel Pozo le dio jaqueca tras hablar de Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Para Ethel Pozo la situación que enfrentan Melissa Paredes y Rodrigo Cuba es bastante perturbadora. Es por ello que tras tocar el tema en su programa, este jueves 30 de junio, la conductora de TV señaló que tuvo que tomar una pastilla pues el dolor de cabeza era insostenible.

En la última edición del programa de América TV, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se refirieron a la denuncia que le hizo Rodrigo Cuba a Melissa Paredes, además de analizar el comunicado que publicó este miércoles 29 de junio en sus redes sociales.

Con la ayuda de una abogada, las conductoras trataron de explicar lo que estaba sucediendo. Cada una de ellas espantándose más de la situación. Mientras Janet Barboza dejó clara su posición, resaltando que no creía en las palabras de su excompañera de conducción, Ethel Pozo pidió que no se exponga más a la pequeña. Incluso, evitó conversar con el abogado de Melissa Paredes, quien estaba en la línea telefónica pidiendo tomar la palabra, al igual que la madre de la modelo.

Tras culminar el tema, Ethel Pozo y Janet Barboza indicaron estar bastante perturbadas, pero fue la hija de Gisela Valcárcel quien confesó que tuvo que tomar una pastilla para estar más tranquila.

“Estoy tensa”, empezó Janet, preguntándole a Pozo qué le dio para tranquilizarse. “Es en serio, me revienta la cabeza, es migraña y le he dado una pastilla (a Janet). Soy emotiva, sufro de migraña y estoy.. hemos tomado dos pastillas”, explicó Ethel Pozo.

“Ya no quiero tocar estos temas en televisión, me da migraña” , acotó la conductora de TV, resaltando que estaba hablando en serio.

UN NUEVO ENFRENTAMIENTO ENTRE MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA

Un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba inició esta semana. Todo empezó cuando Rodrigo Cuba decidió denunciar a Melissa Paredes por los delitos de extorsión y chantaje. Esto después que la modelo haya llamado al futbolista para supuestamente condicionarlo y amenazarlo.

Según el reporte policial que difundió Magaly TV La Firme, Rodrigo Cuba habló con su exesposa la noche del lunes 13 de junio, a la 1:00 a.m. aproximadamente. Durante la conversación, Melissa Paredes lo habría acusado de afectar la “indemnidad sexual” de la niña, asegurando que lo denunciaría ante las autoridades si no aceptaba sus peticiones, las cuales no fueron especificadas en el documento.

Aunque el audio no se ha hecho público y Rodrigo Cuba no se ha pronunciado, la periodista indicó tener algunas pistas de lo que se dijo en esta llamada. “Según nuestras fuentes policiales, ella estaba en una comisaría donde supuestamente iba a hacer una denuncia. Y lo llama al Gato a decirle ‘si tú no haces esto o aquello, yo voy a ponerte una denuncia’. Textualmente en el audio (…) le dice algo así como ‘vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija’”, indicó Magaly Medina en su programa.

Ante ello, Melissa Paredes no dudó en responder y negar lo sucedido. Aunque señaló que existe la llamaba, jamás extorsionó al padre de su hija.

Hasta el momento, Rodrigo Cuba no ha hecho pública la grabación de la llamada telefónica que tuvo con su exesposa. Su padre, el expolítico Jorge Cuba, tampoco ha querido pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, Magaly Medina aseguró que una fuente cercana le dio detalles de la dichosa llamada.

“Frente a la información que se viene ventilando en los medios de comunicación a nivel nacional me veo nuevamente en la obligación de realizar la presente, porque deseo que se detenga la sobreexposición que está teniendo mi hija a causa de comentarios vertidos de personas que quieren dañar mi imagen, no solo como mujer, sino también como madre, pese a ello, no caen en cuenta que al exponer a mi hija públicamente con un tema sumamente delicado la más afectada es una menor”, señaló a través de un comunicado.

“Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija, sin ningún fundamento, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que JAMÁS HE PEDIDO DINERO, NI NADA A CAMBIO”, añadió más adelante.

Asimismo, aclaró que no tiene ningún temor a la denuncia que entabló Rodrigo Cuba, pues ella también tiene grabada la conversación que tuvo con él. “Que no se tergiverse las cosas, el hecho que yo quiera pasar más tiempo con mi hija, no me convierte en una mala persona”, dijo.

Melissa Paredes y su extenso comunicado sobre denuncia del 'Gato' Cuba. (Foto: Instagram)

