Alondra García Miró y Paolo Guerrero habrían terminado por presión de boda, según Janet Barboza

Los rumores de un distanciamiento entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero cobran cada vez más fuerza. La ojiverde se encuentra en Lima sin la compañía del futbolista, quien se encuentra en Brasil a la espera de un contrato para volver a las canchas. Según especuló Janet Barboza, la pareja habría decidido tomar caminos separados al darse cuenta que uno de los dos no estaba listo para el matrimonio.

En la reciente edición de América Hoy, de este jueves 7 de julio, las conductoras comentaron sobre la rumoreada ruptura amorosa. Para Ethel Pozo, ambos habrían dado por finalizado su romance hace más de siete meses, por lo que le recomendó a la modelo que retome su carrera actoral, ahora que es una mujer libre y sin compromiso.

En medio de estos comentarios, a Janet Barboza no se le ocurrió mejor idea que cometer una infidencia. Aseguró que ella sabría por qué se habrían separado Alondra García Miró y Paolo Guerrero, gracias a la información que le brindó el “mejor amigo” del ‘Depredador’ que, casualmente, también es un conocido suyo.

“Disque Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó esa persona, que es muy allegada (a Guerrero)”, señaló la popular ‘Rulitos’, sin mencionar quién habría sido el que decidió terminar con la relación.

LA ÚLTIMA VEZ QUE TERMINARON

La pareja se separó en diciembre de 2016 después de dos años de romance. Tras la ruptura, Alondra inició una relación con el galán maduro Christian Meier y Paolo Guerrero hizo lo mismo con Thaísa Leal, nutricionista brasileña.

A inicios de 2019, Guerrero terminó su relación con Thaisa Leal. Algunos rumores señalaban que a la influencer le incomodaba la presencia de la ‘ojiverde’, pues la guapa modelo nunca dejó de tener contacto con la familia del ‘Depredador’, a la que era muy cercana.

Lo que terminó por confirmar la reconciliación fue cuando Alondra García Miró festejó el 17 de diciembre su cumpleaños número 28 a lado de Paolo Guerrero, dejando en claro así que habían retomado su romance para felicidad de todos sus seguidores.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró habrían terminado su relación amorosa. (Foto: Instagram)

DOÑA PETA PREFIERE EL SILENCIO

Durante la última edición del programa Sábado con Andrés, Doña Peta llegó como invitada especial para apoyar a la comunidad de VidaWasi, que busca ayudar a los niños con problemas de salud y de escasos recursos económicos.

“No me preguntes por mi exesposa, entonces yo te pregunto por Alondra (García Miró)”, le dijo Andrés Hurtado a la famosa mamá de Paolo Guerrero, quien se mostró sorprendida por lo dicho por el conductor de televisión.

“No me preguntes... De esas cosas yo no habló. Nada que ver”, le respondió Doña Peta, por lo que Andrés Hurtado tuvo que cambiar de tema de manera casi inmediata para no incomodar a su invitada.

Cabe precisar que Paolo Guerrero tampoco se ha pronunciado de manera oficial, pues cuando tuvo la oportunidad para hacerlo a través de Rodrigo González, el popular ‘Depredador’ señaló que no iba a hablar sobre su vida privada.

