Alondra García Miró reaparece y así responde cuando le preguntan por su relación con Paolo Guerrero

Alondra García Miró evita hablar sobre Paolo Guerrero. (Foto: Instagram)

En las últimas semanas ha surgido el rumor que entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró se acabó el amor. Aunque ellos no han hecho oficial dicha información, desde hace algún tiempo ya no se les ve juntos, esto pese a que siempre se mostraron bastante unidos.

Asimismo, en su momento, el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, aprovechando que el futbolista le escribió para aclarar algunos, le consultó por su relación con la exchica reality, a lo que el capitán de la Selección Peruana señaló que no iba a hablar sobre su vida privada.

“Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo porque hablar ahora de eso”, fue lo que respondió en aquella ocasión.

Debido a que los rumores fueron creciendo con bastante intensidad, un reportero del magazine de Willax Televisión decidió ir en busca de Alondra García Miró, a quien de inmediato le consultó sobre su relación con Paolo Guerrero.

La modelo al ver las cámaras de televisión no intentó huir, pero tampoco quiso contestar de manera tajante. En lugar de aclarar las cosas, la exchica reality prefirió señalar que se tenía que ir rápido del lugar en el que se encontraba.

“ ¿Estaban preocupados por mí? Les agradezco la preocupación de antemano y ya me tengo que ir ”, fue la primera respuesta que dio Alondra al ver al reportero de Amor y Fuego a pocos metro de su carro.

El hombre de prensa tampoco estaba dispuesto a rendirse, por lo que le volvió a preguntar si era cierto que ella y Paolo Guerrero se encontraban separados. La modelo por su parte solo atinó a decir que se ‘cuiden’. “ Cuídense, les mando besos, saludos para todos ”, señaló.

Cabe precisar que nadie de la familia del futbolista ha querido pronunciarse al respecto, esto pese a que en el pasado siempre mostraron su total apego por Alondra García Miró. En esta ocasión, tanto Doña Peta como el ‘Coyote’ Rivera, han preferido guardar silencio.

La modelo fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego a su salida de un centro comercial y le consultaron por Paolo Guerrero.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE DOÑA PETA Y ALONDRA GARCÍA MIRÓ?

De acuerdo a Magaly Medina, la buena relación que había entre Doña Peta y Alondra García Miró se habría visto afectada luego de que ellos terminaran, pues durante el cumpleaños de la mamá del futbolista, la modelo se retiró cuando supo que su posiblemente expareja estaba llegando.

“ Pero esto ya no es de ahorita (la crisis o separación de Paolo y Alondra), incluso en el cumpleaños de Doña Peta, ella se apareció en un momento solo al parecer a saludarla y se fue justo antes de que llegara Paolo Guerrero y eso es recontra raro porque Alondra García Miró y doña Peta eran uña y mugre”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

