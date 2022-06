‘Coyote’ Rivera muestra su cariño hacia Alondra García Miró: “Ella siempre va a ser de la familia”

Julio Rivera habla de Alondra García Miró. (Foto: Composición)

Julio Rivera siempre está pendiente de los pasos profesionales de su hermano Paolo Guerrero. Y también ha sido cercano en su vida íntima, y como es natural llegó a conocer a la pareja del ‘Depredador’, Alondra García Miró.

Como se recuerda, cuando Paolo y Alondra retomaron su romance, la modelo acompañaba a su suegra a sus compromisos familiares. En algún momento fue la influencer quien representó a su novio junto a Doña Peta y celebraron el cumpleaños del popular ‘Coyote’.

Todo indica que la ojiverde logró entablar una buena relación con la familia del ‘Depredador’. Además de las favorables opiniones de la madre de Paolo, ahora su hermano se suma a los elogios hacia ‘Alito’.

PUEDES LEER: Paolo Guerrero y Alondra García Miró: todas las veces que terminaron su relación

Es así que, cuando Julio Rivera fue consultado por los rumores de separación entre su hermano y la modelo, pero fue cauto y prefirió no ahondar mucho en el tema. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para demostrar que Alondra es una persona querida en la familia de Doña Peta.

“A Alondrita yo la quiero mucho, ella es de la familia y siempre va a ser de la familia. (Sobre los rumores) yo de verdad no puedo decir algo concreto. Mejor que lo digan ellos mismos”, dijo al respecto.

Pese a ello, en otro momento dejó entrever que la pareja podría tener problemas, pero que no necesariamente desencadenarían una separación. “Sus problemas o las cosas personales que tengan Alondra y Paolo son de ellos y yo no puedo meterme. Son rumores, pero yo no puedo decir nada”, sentenció el exfutbolista a la prensa.

PAOLO SUPERÓ SU LESIÓN

Por otro lado, el ‘Coyote’ confesó que lamenta que Paolo Guerrero no haya sido convocado a la selección peruana. Pero, se siente alegre que ha logrado superar la lesión que lo alejó de las canchas y espera tener nuevo equipo pronto.

“No lo convocaron esta vez a mi hermano, pero lo bueno de esta noticia es que él está perfectamente bien. Ya superó la lesión y se encuentra en Brasil, quizá firma por algún equipo allá, para que juegue y pueda volver a su nivel. Viene siguiendo sus entrenamientos y su tratamiento para fortalecer la rodilla y que no le falle”, señaló el exdeportista.

El delantero aún no tiene equipo y entrena como invitado en la Videna. Foto: FPF.

Además, se animó a mandar un mensaje de aliento al equipo de Gareca. Julio Rivera también confía en que la selección peruana de fútbol va a lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Espera que los peruanos manden sus energías y mucha fe en un partido tan importante como el que se jugará este lunes 13 de junio.

“Yo tengo plena esperanza y confío en los muchachos y sé que van a sacar adelante ese partido muy importante. Todos los peruanos nos vamos a unir el día lunes y vamos a hacer mucha fuerza y mucha energía para poder lograr el sueño de la clasificación”, comentó emocionado.

SEGUIR LEYENDO: