Paolo Guerrero y el post alentador de su entrenador personal: “Muy pocos saben todo lo que sacrificaste”

Paolo Guerrero se encuentra recuperado y a la espera de incorporarse a un club.

El regreso de Paolo Guerrero a las canchas cada vez está más cerca. El delantero hizo fútbol previo al viaje de la selección peruana a Barcelona y se encuentra apto para fichar por un club. A la espera de la oferta, el ‘Depredador’ recibió palabras de aliento de su entrenador personal a través de las redes sociales, quien lo acompañó en todo este largo proceso de recuperación.

“Este presente te hizo más fuerte, más preciso. Hoy tenés más hambre, otra mirada. Nunca te importo que decían porque confiaste en vos y solo vos sabés para que estás, solo te importa volver a romperla y estar en modo Guerrero”, inició Roy Araya en el post que estuvo acompañado de un video.

El instructor del futbolista dejó en claro que su rehabilitación está culminada. “Ya hace tiempo estás listo y estamos listos para que vuelvas a jugar con la caprichosa, que te extraña en el campo de juego”.

“Día a día demostrando el profesionalismo que llevas en la sangre, el amor por el juego y la pasión por lo que amas. Trabajamos día, tarde y noche. Siempre mejorando para subir un escalón más. No paramos nunca para lograr nuestro objetivo y lo logramos”, complementó.

Asimismo, Araya detalló cuáles son los ejercicios que realizada el exfutbolista de Internacional de Porto Alegre. “Acá podemos ver solo un poco de todo lo que hacíamos y seguimos entrenándonos ‘day in and out’, porque todos los días son días de juego. Combinando trabajos de movilidad, fuerza y aceleración con desaceleración y cambios de dirección”.

“ Muy pocos saben todo lo que sacrificaste, sudaste y dejaste de lado para lograr este objetivo que hoy es una realidad . Believe in something. Even if it means sacrificing everything” (Cree en algo incluso si significa sacrificar todo)”, cerró el entrenador de Paolo Guerrero.

Entrenador de Paolo Guerrero compartió imágenes de su duro entrenamiento.

El peruano no dudó en repostear la publicación en sus historias de Instagram y escribió lo siguiente: “Come back. Stronger than before (Volví. Más fuerte que antes)”. Lo último que se supo del atacante es que se encuentra en Brasil. ¿Estará analizando propuestas de clubes de dicho país?

FUERA DEL MUNDIAL

No todo es buenas noticias para Paolo Guerrero en los últimos días y es que uno de sus sueños no se podrá cumplir. Más allá de querer recuperarse de su lesión en la rodilla para volver a hacer lo que más ama, su objetivo principal era estar en el Mundial de Qatar 2022. Es más su nombre sonó para estar dentro de la convocatoria para enfrentar a Australia en la repesca. Algo que no ocurrió.

Finalmente, Ricardo Gareca no lo consideró debido a que creía que no estaba al 100% para el partido decisivo. La delegación peruana se enrumbó a Barcelona para disputar los amistosos y luego el repechaje. La ‘bicolor’ no jugó bien ante los ‘Socceroos’ y cayó en la definición por penales. De esta forma quedó fuera de la Copa del Mundo.

A su vez, la ilusión de Paolo Guerrero fue destruida. Si bien acompañará a la ‘blanquirroja’ en parte del nuevo proceso clasificatorio, no podrá disputar la próxima edición de la máxima competencia de esta disciplina ya que se llevará a cabo en el 2026. En ese entonces, el ‘nueve’ tendrá 42 años y probablemente, se haya retirado al igual que su compadre, Jefferson Farfán.

SEGUIR LEYENDO