Así fue la reacción de Doña Peta cuando Andrés Hurtado le preguntó por Alondra García Miró

Doña Peta no quiere hablar sobre Alondra García Miró. (Foto: Composición Infobae)

Hace unas semanas surgieron los rumores de un distanciamiento entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Todo hace indicar que entre el futbolista y la modelo ya no existe una relación sentimental, pues el futbolista fue visto al lado de una popular influencer dominicana.

Alguien que siempre ha sido bastante cercana a la ‘ojiverde’ es Doña Peta, quien ya en anteriores ocasiones ha dicho que quiere a la exchica reality como si fuera una hija, incluso cuando en años anteriores su hijo no estaba al lado de la modelo.

Luego que se desataron dichos rumores, la mamá de Paolo Guerrero ha evitado referirse al tema, llegando a cortar una entrevista telefónica con un programa de televisión cuando le quisieron preguntar sobre Alondra García Miró.

Ahora, durante la última edición del programa Sábado con Andrés, Doña Peta llegó como invitada especial para apoyar a la comunidad de VidaWasi, que busca ayudar a los niños con problemas de salud y de escasos recursos económicos.

“ No me preguntes por mi exesposa, entonces yo te pregunto por Alondra (García Miró) ”, le dijo Andrés Hurtado a la famosa mamá de Paolo Guerrero, quien se mostró sorprendida por lo dicho por el conductor de televisión.

“ No me preguntes... De esas cosas yo no habló. Nada que ver ”, le respondió Doña Peta, por lo que Andrés Hurtado tuvo que cambiar de tema de manera casi inmediata para no incomodar a su invitada.

Cabe precisar que Paolo Guerrero tampoco se ha pronunciado de manera oficial, pues cuando tuvo la oportunidad para hacerlo a través de Rodrigo González, el popular ‘Depredador’ señaló que no iba a hablar sobre su vida privada.

“Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”, dijo en ese momento el capitán de la selección peruana.

Andrés Hurtado invitó a Doña Peta a su programa para apoyar a VidaWasi, pero terminó preguntándole por Alondra García Miró.

‘COYOTE’ RIVERA HABLÓ SOBRE ALONDRA GARCÍA MIRÓ

Julio ‘El Coyote’ Rivera, el hermano mayor de Paolo Guerrero, se pronunció acerca de la situación actual de Alondra García Miró e indicó que ella es muy importante para su familia, esto pese a que se rumorea que ya no tiene un vinculo sentimental con el futbolista.

“ Quiero mucho a Alondra, pero las cosas personales que tenga con Paolo son de ellos, no puedo pronunciarme sobre eso (rumores de separación), son ellos los que tienen que hablar. Alondra es de la familia y siempre lo será”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: