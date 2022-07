Pedro Castillo tendría que devolver todos sus sueldos como presidente si se comprueba el plagio de su tesis

Pedro Castillo se pondrá a disposición de las rondas campesinas si se demuestra que le ha robado un sol al país.

El presidente Pedro Castillo tendría que devolver todos los once sueldos que ha percibido como a lo largo de su gobierno si se comprueba, finalmente, que su tesis de maestría hecha en la Universidad César Vallejo fue plagiada, según el contralor general de la República Nelson Shack. Indicó que que habría un perjuicio al Estado.

“En relación al plagio, es un tema que no está viendo la Contraloría. La Fiscalía ya se abocó al tema. Sin embargo, si una persona accede a un puesto de una manera irregular, es plausible entrar a una discusión respecto de que todo lo que ha hecho en el puesto podría ser irregular. En ese escenario, habría un perjuicio económico al Estado”, expresó en una conferencia de prensa.

Añadió que “si eso se concluye así, luego de las investigaciones, podría solicitarse que al haber un pago irregular, este se devuelva”.

Actualmente, el presidente Castillo percibe un sueldo de 15.500 soles. Además, cuenta con múltiples beneficios como transporte, vivienda, seguridad, entre otros. Basados en esta cifra, hasta el momento, ha recibido 170, 500 soles, sin contar los descuentos de ley, en sus 11 meses de gestión.

PLAGIO

El pasado 27 de junio, la Universidad César Vallejo (UCV) confirmó el plagio en la tesis de Pedro Castillo. La mencionada casa de estudios informó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre los resultados de la investigación interna que llevó a cabo sobre el trabajo académico del presidente de la República y tuvo sorprendentes revelaciones.

Según el programa dominical Sin Medias Tintas, la tesis de Castillo alcanza un 86% de similitudes con exclusiones y 96% sin exclusiones en las 27 páginas que contiene el marco teórico; mientras que en la introducción se encontró 54% de similitudes sin exclusiones y 0% con exclusiones. Finalmente, el problema de investigación presenta 52% de coincidencias sin exclusiones y un 38% con ellas.

Por este tema, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que hace un par de meses inició, a través de la Dirección de Supervisión, una indagación preliminar con el objeto de verificar si la Universidad César Vallejo (UCV) cumplió con lo establecido en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación conducentes a Grados y Títulos (RENATI).

La norma citada dispone que, cuando las universidades tomen conocimiento de un caso de presunto plagio, deben iniciar la investigación conforme a su normativa interna y comunicar los resultados a la Sunedu.

PODER JUDICIAL

El titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Oswaldo Zegarra, señaló que el retiro del titulo de magíster al presidente de la República, Pedro Castillo, no depende de la entidad que dirige, sino de la Universidad César Vallejo que le otorgó dicho grado académico o del Poder Judicial, donde se verá el caso cuando el Ministerio Público entregue los resultados finales sobre el presunto plagio que habría realizado en este trabajo.

“Nosotros no podemos pronunciarnos porque la misma universidad lo ha dicho: está a nivel judicial, el Ministerio Público ya ha intervenido y mientras no exista una decisión del Ministerio Público, nosotros no podemos actuar”, expresó Zegarra en diálogo con Canal N. “No es nuestra competencia (anular el grado de magíster), eso lo hará la universidad o el Poder Judicial. Frente a eso, la Sunedu actuará de acuerdo a sus competencias”, añadió.

En esa línea, Zegarra indicó que si bien Sunedu tiene competencias determinadas, lo que no puede hacer es revisar la tesis porque eso le corresponde a la UCV, además de evaluar y analizar la calidad de las tesis o proyectos de investigación.

“Por esa razón nosotros hemos pedido que la universidad nos informe y producto de ello es que han aparecido esos niveles de coincidencia y lo que significa la posibilidad de que sea un plagio. Eso es lo que nosotros estamos esperando finalmente que nos responda”, apuntó.