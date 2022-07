Sunedu señala que la anulación del titulo de Pedro Castillo depende de la Universidad César Vallejo o del Poder Judicial

Solicitaron que tesis de Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, sea de acceso público. | Foto: Composición

El titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Oswaldo Zegarra, señaló que el retiro del titulo de magíster al presidente de la República, Pedro Castillo, no depende de la entidad que dirige, sino de la Universidad César Vallejo que le otorgó dicho grado académico o del Poder Judicial, donde se verá el caso cuando el Ministerio Público entregue los resultados finales sobre el presunto plagio que habría realizado en este trabajo.

“Nosotros no podemos pronunciarnos porque la misma universidad lo ha dicho: está a nivel judicial, el Ministerio Público ya ha intervenido y mientras no exista una decisión del Ministerio Público, nosotros no podemos actuar”, expresó Zegarra en diálogo con Canal N. “No es nuestra competencia (anular el grado de magíster), eso lo hará la universidad o el Poder Judicial. Frente a eso, la Sunedu actuará de acuerdo a sus competencias”, añadió.

En esa línea, Zegarra indicó que si bien Sunedu tiene competencias determinadas, lo que no puede hacer es revisar la tesis porque eso le corresponde a la UCV, además de evaluar y analizar la calidad de las tesis o proyectos de investigación.

“Por esa razón nosotros hemos pedido que la universidad nos informe y producto de ello es que han aparecido esos niveles de coincidencia y lo que significa la posibilidad de que sea un plagio. Eso es lo que nosotros estamos esperando finalmente que nos responda”, apuntó.

Lo cierto es que la respuesta del jefe de la Sunedu llega después de lo dicho por César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, quien dijo lo siguiente: “Sobre la tesis de Castillo ya se ha informado a Sunedu y al Poder Judicial, la posición final de quitarle o no el título al señor Castillo no depende de la universidad porque ya pasaron 2 años, sino dependerá del Poder Judicial”.

PLAGIO

Como se recuerda, el lunes último, la Universidad César Vallejo (UCV) confirmó el plagio en la tesis de Pedro Castillo. La mencionada casa de estudios informó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre los resultados de la investigación interna que llevó a cabo sobre el trabajo académico del presidente de la República y tuvo sorprendentes revelaciones.

Según el programa dominical Sin Medias Tintas, la tesis de Castillo alcanza un 86% de similitudes con exclusiones y 96% sin exclusiones en las 27 páginas que contiene el marco teórico; mientras que en la introducción se encontró 54% de similitudes sin exclusiones y 0% con exclusiones. Finalmente, el problema de investigación presenta 52% de coincidencias sin exclusiones y un 38% con ellas.

Para llegar a estas conclusiones, la universidad cuyo propietario es César Acuña explicó que implementaron el Turnitin desde marzo de 2016, fecha posterior a la validación de la maestría del presidente de la República y la primera dama, por lo cual, se infiere su alegato sobre el desconocimiento de las irregularidades en dicho trabajo académico.

POSICIÓN DIFERENTE

Hay que recordar que el pasado 12 de mayo, representantes de la Universidad César Vallejo informaron que la tesis de Castillo “mantiene un aporte de originalidad” debido a que el programa Turnitin encontró pocas similitudes en el marco metodológico, resultados y conclusiones.

En una mesa encabezada por el líder de Alianza Para el Progreso y fundador de la UCV, César Acuña, uno de los representantes de esa institución, especificó que, de manera global, la tesis presenta un 43 % de similitudes; sin embargo, el marco metodológico tiene 17 %, resultados 0 % y conclusiones 0 %. Por esa razón, consideran que el ‘trabajo académico’ sí representa un aporte original.

Además, señalaron que, tras los resultados de la comisión, no se le quitará el título de magíster al jefe de Estado.