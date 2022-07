Nuevo ministro del Interior se autodenominó ‘cojudigno’ por votar por Pedro Castillo para la Presidencia del Perú

Mariano González Fernández jura como ministro del Interior ante el presidente Pedro Castillo. Foto: Andina.

El nuevo titular del Ministerio del Interior, Mariano González Fernández, reveló esta noche que el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha condicionado el desempeño de sus funciones, ni que él lo hizo para aceptar el cargo en reemplazo de Dimitri Senmache, censurado por el Congreso la semana pasada.

“Voy a trabajar para que la cartera del Interior, la Policía Nacional, y todos los órganos competentes del sector, puedan hacer mejor su trabajo. Cuando acepté la invitación del presidente, no hubo condicionamiento alguno, al contrario, se me dio la libertad total para trabajar, por eso es que estoy ahora acá”, dijo a Canal N.

“De parte mía hubo una expresión de voluntad, en esa línea he aceptado. Tengo todas las garantías de trabajar de la mejor manera y con la mayor libertad. Yo le dije al presidente que quiero trabajar para que la inseguridad en nuestro país sea un problema enfrentado adecuadamente, como parte de ello, capturar a todos los que estén perseguidos por la justicia”, agregó.

En un diálogo con Jaime Chincha, Gónzales se refirió al prófugo Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones, y las acciones que tomará desde su sector para lograr su pronta captura y la de otros requisitoriados.

“Mi trabajo no es el de cazador, mi trabajo es hacer que los órganos competentes hagan su trabajo de la mejor manera, yo soy quien va a liderar políticamente el sector, y quien va a hacer lo necesario para que la Policía Nacional recupere su moral y pueda hacer mejor su trabajo”, manifestó.

“Durante mucho tiempo, ha habido poca delicadeza con el manejo de la institucionalidad. A mí me cuesta mucho reconocer que en anteriores gobiernos se tomaron decisiones que no se debieron tomar”, agregó.

PRESUNSIÓN DE INOCENCIA

Al ser consultado sobre la inocencia del presidente, el exministro de Defensa en la gestión del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski consideró que se debe demostrar su culpabilidad, ya que él fue juzgado por un delito que no cometió.

“Yo confío en la presunción de inocencia, yo sé lo que es enfrentar un proceso judicial, y sé lo difícil que es que te zarandeen 3 o 4 años por algo que no has hecho, pero con la convicción de que no has cometido delito alguno, además confié en los órganos jurisdiccionales”, expresó.

Además, se autodenominó ‘cojudigno’, por haberle dado su voto en las elecciones presidenciales del 2021 a Castillo Terrones.

“Como lo dijo César Hildebrandt, varios estamos por ese lado (cojudignos). Ambos votamos por Castillo (su esposa y él) porque en su momento hemos tenido la esperanza de que esta situación mejore. Somos conscientes de que estamos en una situación de crisis y por eso corresponde es estar acá”, aseveró.

