“No veo nada incorrecto”, dice Salas ante aparición de Yenifer Paredes ofreciendo obras en Cajamarca

El ministro aseguró que no ve ninguna irregularidad en presentación de Yenifer Paredes, cuñada del presidente al ofrecer obras de saneamiento para distrito de Cajamarca.

Alejandro Salas, ministro de Cultura, fue consultado esta mañana sobre las imágenes difundidas por el noticiero Cuarto Poder en donde se ve a Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, ofreciendo obras de saneamiento para una localidad de Cajamarca. El titular del Mincul, señaló que no ve nada de malo, ya que en dicho material solo se observa a una ciudadana preocupada por las necesidades de una comunidad.

“Lo que yo he visto con la cuñada es una ciudadana identificada con una localidad, con un pueblo que quiere canalizar las obras de infraestructura que no tienen. No es una persona que está en Tumbes o en Tacna, donde no pertenece ni tiene sentido de pertenencia”, indicó durante una entrevista con radio Exitosa.

“Es una ciudadana en una localidad en la que se siente identificada y ve que su gente no tiene luz ni agua y se averigua cómo va un procedimiento para decirles ‘vamos a sacar esto adelante’”, agregó.

Además de ello, sostuvo que opina igual que su colega y ministro de Defensa, José Luis Gavidia, ya que considera que no ve “irregularidades” en el actuar de la hermana de la primera dama, Lilia Paredes. Antes de culminar, no dudó en ratificar que se trata de una ciudadana preocupada en darle “calidad de vida” a los pobladores de la comunidad cajamarquina.

“Yo no veo absolutamente nada incorrecto más que la intención de una ciudadana, con sentido de pertenencia a esa localidad, para poder decirle a sus conciudadanos: ‘Vamos a darte calidad de vida’”, puntualizó.

Se oficializa citación contra cuñada de Pedro Castillo

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso oficializó la citación a Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y cuñada de Pedro Castillo, por la denuncia pública al garantizar que se haría una obra de saneamiento a los pobladores de San Miguel, provincia de Cajamarca. Ante esto, tendrá que comparecer frente al mencionado grupo de trabajo el próximo miércoles 13, al igual que la primera dama y el empresario Hugo Espino.

“La @C_Fiscalizacion cita para el próximo miércoles 13/07 a Yenifer Paredes Navarro, tras difusión de informe periodístico donde presuntamente estaría ofreciendo obras en Cajamarca. También se cita a la Primera Dama, Lilia Paredes, y al empresario Hugo Espino”, se lee en el comunicado.

Recordemos que El Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y quien fue criada como hija del presidente de la República, Pedro Castillo.

La pesquisa contra la pariente del mandatario estará a cargo del fiscal Jony Peña, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por el presunto delito de tráfico de influencias. Hay que mencionar que las congresistas Vivian Olivos (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País) solicitaron a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a que se inicie una investigación.

