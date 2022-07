“Juan Silva se entregará a la justicia”, asegura el abogado del prófugo exministro

Juan Silva, exministro del Transportes. | Foto: Flickr del MTC

Alfredo Yalán Ramírez, el abogado del prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, aseguró que su defendido planea entregarse a la justicia para colaborar con las investigaciones y evitar terminar en la cárcel pues está involucrado en presuntos delitos de corrupción y organización criminal.

“Mi cliente se va a entregar y va a ser un colaborador de la justicia (...) Él quiere cooperar para llegar a la verdad de los hechos”, dijo la defensa de Juan Silva en una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece.

Además, indicó que habría otros funcionarios de alto nivel del gobierno que aún no han sido comprendidos en la investigación.

HABLARÍA SOBRE EL PRESIDENTE

El letrado precisó que el extitular de la cartera de Transportes estaría dispuesto a dar información sobre el presidente de la República, Pedro Castillo, señalando si está o no involucrado en los hechos denunciados.

“Mi cliente, el exministro Juan Silva, no solamente está dispuesto a hablar del presidente de la República, sino sobre todas aquellas personas que puedan estar comprometidas”, dijo.

“Él dirá ahí si el señor presidente estaba involucrado o si no estaba involucrado. O si él mismo estaba comprometido”, añadió.

Además, indicó que Silva tiene mucho que contar. El semanario habla de pruebas que Silva alega tener un video que registraría una presunta visita del presidente Castillo al departamento del extitular del MTC, en el piso 11 de un edificios de Jesús María, lugar donde, según un reportaje de “Cuarto Poder”, el empresario Zamir Villaverde le habría entregado a Silva un presunto soborno de 100 mil soles el 4 de noviembre de 2021.

La publicación también señala que “el exministro les ha hecho saber a los miembros de su círculo más íntimo que parte del dinero que recibió de Villaverde se lo entregó a Pedro Castillo”.

En tanto, el abogado de Silva no descarta que su patrocinado pudo haber recibido dinero de Zamir Villaverde.

“Las cosas tienen que ser claras. En la hipótesis de que mi cliente haya recibido los ‘100 grandes’, no habría cometido delito porque no intervino en la licitación del puente Tarata”, indicó el abogado del exministro señalando que este no podía influir en el comité de selección debido a que este es autónomo.

SE SIENTE ABANDONADO

En otra parte de la entrevista, el abogado de Juan Silva manifestó que su defendido se sentiría abandonado por el presidente Pedro Castillo tras los recientes operativos de la Policía en el distrito de Carabayllo en donde habría estado a punto de ser capturado.

“Yo he percibido que el exministro Silva se siente abandonado políticamente. Esa es la verdad (...). El presidente es el llamado a esclarecer esto. Él es un coinvestigado. Está siendo golpeado con este escándalo. No puede mantenerse ajeno”, manifestó Alfredo Yalán.

Finalmente, el abogado de Silva, asegura que no ha visto a su cliente desde que este se puso “a buen recaudo”. Además, indica que se comunica con él a través de sus familiares más cercanos.

“Yo me comunico con ellos (con los familiares de Silva) y les he dicho que lo que tiene que hacer el exministro es decir la verdad porque la ley lo ampara. Tiene que ser un colaborador de la justicia. Y él (Silva) me ha indicado que sí quiere ser colaborador, ahora de una forma más enérgica, tal vez porque se encuentra privado de su libertad”, dijo.

