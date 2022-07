Pedro Castillo niega actos de corrupción pese a vídeo de su cuñada ofreciendo obras: “Hay un tema demoledor”

El mandatario reiteró que su gobierno busca la seguridad alimentaria. Foto: Andina

El presidente del Perú, Pedro Castillo, negó una vez más estar envuelto en actos ilícitos, ante nuevas acusaciones de corrupción que recaen en su contra y que involucrarían a su familia, en particular a su cuñada Yenifer Paredes, quien habría ofrecido una obra de saneamiento a los pobladores del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca.

En este nuevo deslindamiento, el jefe de Estado evitó dar mayores detalles sobre la labor que realizaba la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, en su lugar, dijo que espera que el caso se esclarezca raudamente.

“Hay un tema demoledor, no es nuevo […]. Las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento”, declaró a los medios de comunicación. “Yo estoy trabajando desde temprano, creemos importantes que nosotros seguiremos dando el esfuerzo para atender a las necesidades”, agregó desde Comas.

En otro momento de su breve diálogo con la prensa, a quienes agradeció por exponer actos de corrupción dentro de su gobierno, Castillo Terrones manifestó que su rol en la Presidencia del Perú es “trabajar por el país”.

“Creo importante que más allá de estas cosas, hay que entender que estoy acá por el Perú, no he venido a dar alguna muestra de corrupción. A mí no me van a encontrar, por más que se busque, temas así, que son históricos en el Perú”, sentenció.

LA CUÑADA DE CASTILLO

El último domingo, salió a la luz un video que muestra a Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y quien fue criada como hija del presidente Pedro Castillo, ofreciendo y garantizando la realización de una obra de saneamiento a los pobladores de San Miguel, Cajamarca. Las grabaciones fueron registradas en setiembre del 2021 y publicadas por el dominical Cuarto Poder.

Según las imágenes proporcionadas por el dominical mencionado, Paredes conversa con los pobladores de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, en Cajamarca. En estos diálogos, la hija no biológica del Jefe de Estado anunciaba que realizarían un censo debido a que el proyecto de agua ya había sido aprobado en sus localidades. En este, pese a que Paredes ofrece una ‘obra pública’, no se presenta identifica en nombre del Estado.

“Comunidad de La Succha agradecerles por estar en su comunidad. Es gratificantes estar con ustedes. Estamos aquí para cumplir con una función que está encaminada. El perfil de su proyecto ya está aprobado. Entonces he venido a sacar los datos para llevar y aprobar el proyecto. Necesito empadronarlos de manera muy práctica”, aseguró Yenifer Paredes, hermana de la esposa de Pedro Castillo.

La hija no biológica de Pedro Castillo habría ofrecido obras de saneamiento en San Miguel, Cajamarca.|Video: Cuarto Poder

Tras este destape, la Comisión de Fiscalización del Congreso decidió citar para el próximo miércoles 13 de julio a Paredes Navarro. Así lo anunció el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), a través de su cuenta de Twitter, en donde indicó que la citación también alcanza a la primera dama, Lilia Paredes, y al gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., Hugo Jhony Espino Lucana.

Por su parte, la Municipalidad de Chadín negó que Paredes haya tenido participación en la realización de esas obras. César Castillo, su alcalde, señaló que el proyecto mencionado por la cuñada de Castillo ya estaría encaminado y buscaría favorecer a los pobladores de los centros poblados.

Así trató de desvincular a Yenifer Paredes de las acusaciones que se vienen vertiendo en su contra tras la difusión del video. La grabación fue captada en septiembre del año pasado.

