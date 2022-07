Magaly Medina encara a Andrea San Martín por no dejar que Juan Víctor salga con su hija

Magaly Medina se enfrenta a Andrea San Martín. (Foto: Captura de ATV)

Magaly Medina tuvo como invitada especial a Andrea San Martín durante su último programa. La exmodelo llegó hasta el set de Magaly Tv: La firme para explicar su nuevo enfrentamiento legal con el papá de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez.

Para empezar, la ‘ojiverde’ aclaró que en ningún momento denunció al extripulante por la difusión de sus chats privados con el bailarín ‘Pato’ Quiñones; sin embargo, precisó que él es uno de los principales sospechosos al ser el último en tener acceso a su cuenta de iCloud.

Luego de haber dejado en claro esto, Andrea San Martín procedió a defender de las acusaciones del padre de su hija, quien declaró que desde hace siete meses no puede estar con ella a solas debido a que la exmodelo no deja que se la lleve.

Al enterarse de los que venía sucediendo, Magaly Medina no dudó en encarar a la exchica reality y le preguntó si existía algún documento por parte de la Fiscalía o el Ministerio de la Mujer que prohíba que Juan Víctor externe a su pequeña.

La influencer señaló que no existía dicha documentación pero que no dejaba que el extripulante salga con su pequeña a solas por temor a que este no se la vuelva a entregar, pues al no haber un régimen de visitar establecido, él se la podía quedar.

Para Magaly Medina, lo dicho por Andrea San Martín solo era una excusa y le recomendó dejar salir a su hija con Juan Víctor, pues la pequeña no estaría disfrutando pasar tiempo con su verdadero padre.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ le dijo que debería de arreglar sus diferencias con el papá de su hija y dejar atrás los enfrentamiento mediáticos que tienen, pues su caso podría terminar como el de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes posiblemente pierdan la tenencia de su hija.

Por su parte, Andrea San Martín señaló que ella se encontraba dispuesta a conciliar con Juan Víctor Sánchez, pero que para ello primero debían de ir a un psicólogo para que sea el mediador, esto debido a que en anteriores ocasiones no han llegado a un acuerdo.

Como se recuerda, hace algunos meses el extripulante de cabina indicó que rechazó todas las invitaciones a conciliar de la ‘ojiverde’ debido a las denuncias que ella le interpuso y que actualmente se encuentran en investigación.

Andrea San Martín llegó al programa Magaly Tv: La firme y tuvo un breve enfrentamiento con Magaly Medina.

ASEGURA QUE JUAN VÍCTOR MIENTE

Andrea San Martín se refirió a Juan Víctor Sánchez y reveló que su expareja si tuvo acceso a su iCloud en algún momento, pese a que él lo ha negado. Además, aseguró que ella no se encargó de quitar sus accesos del teléfono de él porque confiaba en que lo iba a hacer sin que esté presente.

“Juan Víctor ha negado tener acceso a mi iCloud. Es una conversación con él cuando él me presta un teléfono a mí y yo no estaba con él como él salió a decirlo. En ningún momento se desactivó el teléfono delante de mí ni nada. Yo confié en que lo había desactivado, pero tuvo acceso a mi clave y también al código para poder abrirlo ”, sentenció Andrea.

