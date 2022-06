Juan Víctor llegó al nido de su hija para celebrar el Día del Padre, pero Andrea San Martín decidió que la pequeña falte ese día

Juan Víctor Sánchez sigue enfrentado a Andrea San Martín. (Foto: Composición)

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín continúan en una guerra legal que parece nunca acabar. Esta vez, el joven no pudo compartir el Día del Padre con su hija. Incluso, no presenció el show que prepararon en el nido de la menor por esta fecha importante.

Como se recuerda, la expareja de Andrea San Martín lleva aproximadamente seis meses sin ver a su hija. Esta situación se dio luego de que la exchica reality le negara poder sacarla de su casa como ya lo tenían pactado.

Fueron las cámaras de ‘Amor y Fuego’ las que captaron a Juan Víctor en la puerta del centro de estudios de su hija el día sábado por la tarde, cuando debía llegar para la celebración. El joven entró al nido, pero solo minutos después salió llevando en sus manos los regalos de su hija por su día.

PUEDES LEER: ‘Choca’ Mandros indica que directivos de América TV respaldan a Jazmín Pinedo

Tras ello, los reporteros del programa de Rodrigo y Gigi se acercaron a preguntarle qué es lo que había sucedido. En ese momento, solo atinó a guardar silencio y pidió que respeten su espacio, por lo que no respondió ninguna pregunta.

Sin embargo, al comunicarse con el programa, Juan Víctor Sánchez explicó que no entendía la razón por la que su hija no haya asistido, pero prefirió no pensar mal de la madre de su pequeña debido al estado de salud que viene atravesando.

“Yo me aproximé al nido porque, en teoría, no hay motivo por el cual esté apartado de mi hija. No hay ningún documento hasta el día de hoy y en el nido sabían que mi hija no iba a ir”, comentó al inicio.

Por otro lado, señaló que cree que su menor sí tenía la ilusión de presentar su número en este show, pero no entiende la razón de su ausencia. “Estoy seguro que mi hija ha estado practicando para el evento del día del padre y no la llevaron. No fue, por sabe Dios qué motivos. Quizá la señora como sigue mal de salud no ha podido llevarla, quiero pensar lo mejor” , expresó.

Juan Víctor llegó a nido de su hija para celebrar el Día del Padre y no la encontró. (Video: Willax)

Explicó que se sintió muy vulnerable al llegar y terminar retirándose sin ver a su hija. Por ello, fue que reaccionó de esa forma defensiva ante las cámaras de televisión. “Me dieron el obsequio y vi que estaban las cámaras ahí. Simplemente no quería hablar porque estaba en un momento demasiado vulnerable”, comentó sobre su salida del nido.

Finalmente, dejó claro que Andrea San Martín estaría poniendo por delante de su hija sus decisiones personales. También, lamenta no poder estar al lado de la menor, sobre todo en un momento de celebración como debió ser el Día del Padre.

“Se sigue vulnerando los derechos de mi hija y míos, anteponiendo decisiones personales. Lamentablemente mi hija me extraña, yo la extraño queremos estar juntos, pero hay una persona que rompe el vínculo y cree que por una videollamada es suficiente”, lamentó el emprendedor.

GIGI MITRE DEFIENDE A JUAN VÍCTOR

La conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre, criticó el actuar de Andrea San Martín y le dejó claro que la única persona perjudicada en esta situación es su pequeña hija. Además, recalcó los derechos de Juan Víctor para compartir con su hija por ser padre de familia.

“Lo que no sabe Andrea es que al final la perjudicada es la niña. Yo vi el video dónde la niña era cariñosa con su padre y quería comer con él. La niña tiene un papá, tiene con quien celebrar el día del padre. ¿Tan desgraciado es Juan Víctor que ni por su día lo dejan celebrar? Tiene todo el derecho como padre, que daño le puede hacer yendo al nido, que su niña haga el show y le entregue el regalo. Lo de Andrea no tiene explicación”, sentenció la presentadora.

SEGUIR LEYENDO: