‘Urraco’ que era la voz de los ampays de Magaly Medina, ahora es parte de En Boca de Todos

Urraco de Magaly Medina ahora trabaja en En Boca de Todos. (Foto: Composición)

Este martes 5 de julio, el programa En Boca de Todos sorprendió con un nuevo locutor en off para la presentación del magazine. Esta vez, la inconfundible voz del exurraco de Magaly Medina se hizo presente al inicio y causó conmoción.

Se trata de Beto Chirinos, la recordada voz de los ampays de la Urraca que ahora ha dado un paso al costado en ATV y ha pasado a un espacio de la competencia. Por lo que, ahora muchos extrañarán sus relatos en los videos de Medina.

Cabe precisar que, se sabe que el locutor se retiró de la producción de Magaly Medina en buenas condiciones y pocos días pasaron para que sea parte de las filas de En Boca de Todos. Es así como la voz característica de ATV suena hoy en el programa de Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

PUEDES LEER: Tiktoker argentina genera controversia al decir que el tema ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ es su creación

Es importante recordar que el locutor estuvo siendo parte del equipo de la esposa de Alfredo Zambrano desde su retorno a ATV con el programa Magaly TV: La Firme en el 2019. Y fue hasta este 2022 que continuó con su trabajo en el mencionado canal.

Sin embargo, desde años atrás con los formatos de Magaly TeVe, Chirinos ha sido parte importante de este equipo de trabajo. Pese a que en algún momento se retiro y luego regresó a ser parte de esta producción.

Su voz no pasa desapercibida y fue así como se notó su presencia durante la presentación de los titulares en el programa de la tarde. Aquí te mostramos dos videos en los que se oye a al reportero y se reconoce su ingreso a América Televisión.

Así se oía Beto Chirinos en los ampays de Magaly TV: La Firme

La voz de los ampays de Magaly TV: La Firme. (Video: Magaly Tv: La Firme)

Así presenta ahora los titulares de En Boca de Todos

Ex Urraco de Magaly Medina ahora es locutor de En Boca de Todos. (Video: América TV)

MAGALY DEFIENDE A SU REPORTERO DE ALDO MIYASHIRO

En la edición del lunes 4 de julio, Magaly Medina expuso en su programa la reacción de Aldo Miyashiro frente a uno de sus reporteros, luego de que el hombre de prensa le consultada si había aprendido la lección, por su infidelidad.

En ese momento, el conductor de La Banda del Chino, lo miró a los ojos evidenciando su molestia y luego intentó provocarlo al decirle: “A ver, ahí solo, pregúntame así”.

Tras ver las imágenes, la Urraca se dirigió a la expareja de Érika Villalobos y le pidió que se tranquilice por tomar esta actitud ante su reportero. “Que se tranquile el Chino Miyashiro, que se tranquilice. Está bien que en América Televisión le haya dado su respaldo, no haya salido del trabajo, ya volvió con su programa de YouTube, claro ahora tiene actores, ya no a sus Fiorellas que eran sus imprescindibles acompañantes durante mucho tiempo”, comentó la conductora.

Magaly Medina enojada con Aldo Miyashiro por enfrentar a su reportero. (Foto: Composición)

Además, recalcó que pese al ampay su popularidad no ha caído. “Ahora (que pasó el tiempo) las cosas retornan a su lugar, y él se siente casi casi una estrella, lo sacan con seguridad, su índice de popularidad parece haber aumentado, porque en este país, los hombres que sacan la vuelta es para darles una estrellita en la frente, el machismo que impera en nuestra sociedad, siempre va a aplaudir al hombre mujeriego, a la mujer no. La mujer no puede, ella tiene que ser santa, pura, casi divina. Miren cómo lo aplauden, no pasó nada (tras el ampay)”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO