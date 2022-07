Magaly Medina reconoció que pagó S/ 2,500 por el audio de la polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Magaly Medina revela que compró audio de Melissa Paredes a 2500 soles.

El escándalo entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sigue generando noticia. Esta vez la conductora Magaly Medina, quien abiertamente se ha mostrado en contra de la modelo, reveló que pagó por el famoso audio que se hizo viral. En la conversación se escucha a Paredes hablando con el ‘Gato’ a la 1 a.m. exigiéndole que vaya a la comisaría porque estaba a punto de denunciarlo.

Más temprano, Melissa declaró para el programa Amor y Fuego que quiere dar con los responsables de quienes filtraron ese material. “Estoy consultando con mi abogado para ir a la Policía de Alta Tecnología para ver de dónde ha salido ese audio. Si bien es cierto es de mi celular, porque yo fui quien grabó, hay personas que están investigando esto, se los he brindado para que lo manden a la Fiscalía”, aseveró Paredes.

Sin embargo, durante su programa Magaly TV La Firme, Medina reveló detalles de cómo logró tener acceso a dicha conversación. “Allá tú, qué amigos tienes que no son nada confiables, que no te quieren nada, que no te respetan, que piensan que lo que haces es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que les has mandado a ellos en un tono de amistad. Esa gente lo que hizo fue mercachiflear tu audio”, expresó.

Magaly dijo que ese audio se diseminó como esos virales que se pasan por WhatsApp, y se ha pasado de mano en mano.

“Yo fui la tonta útil que pagó a alguien vivo 2,500 soles, no me importa. En el canal felizmente si no hay caja chica, acá lo podemos pagar. No necesitamos que el papá del Gato Cuba nos pague ni el café ni el té que nos tomamos”, refirió Magaly.

Enfurecida dijo que si quieren también a Melissa le pueden pagar un sueldo: “Te ofrecemos pagarte una mensualidad mensual (sic). A ver, mira, si quieres te doy 2,500 soles mensuales a ver si dejas de estar mercachifleando a tu hija. A ver si dejas de estar utilizándola. Quiero decir esta noche eso, has mercachifleado tu audio”.