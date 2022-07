Gabriela Serpa vivió incómodo momento luego que fan la acosara en discoteca

Gabriela Serpa vive incómodo momento luego que fan la acosara en discoteca | VIDEO: Youtube

En las últimas horas, se ha viralizado un video de Gabriela Serpa, actriz cómica de JB en ATV, pasando un incómodo momento durante un evento en vivo. En las imágenes difundidas, se ve a la rubia influencer siendo acosada sexualmente por uno de sus seguidores, quien aprovechó su cercanía para tocar más de lo debido.

Todo parece indicar que la modelo se dio un baño de popularidad en una discoteca limeña, por lo que decidió cumplirle el sueño a un fan para charlar con él y tomarse una foto juntos. Sin embargo, jamás imaginó que el muchacho terminaría por besarla, aprovechando que estaba distraída hablando con el público.

Al ver la tremenda falta de respeto, Gabriela Serpa se alejó rápidamente y solo optó por mostrarse sorprendida. En tanto, el sujeto, hasta el momento no identificado, continuó aferrándose de su cintura para luego reírse de lo ocurrido. No se detalló cuándo ocurrieron los hechos, ni qué dijo Serpa sobre la actitud de su supuesto fan.

Cabe resaltar que este hecho sucede poco después de que Linda Caba, vocalista de Explosión de Iquitos, sufriera algo muy parecido en un evento realizado en Pucallpa. El domingo 26 de junio, un hombre subió al escenario para intentar besarla a la fuerza. Ella reaccionó lanzándole un manotazo para sacárselo de encima.

“En el momento que termina de ponerme el collar, el tipo me agarra del cuello y la cabeza, Me dobla con tanta fuerza que solo reaccioné ante el dolor como cualquier persona lo haría. Me queda claro que la intención de ese hombre era lastimarme no sé con qué fin. Gracias a Dios actué rápido y evité que lograra lo que quería. Lo boté con todas mis fuerzas”, informó en redes sociales.

Linda Caba: Sujeto intentó besarla a la fuerza y ella respondió. (Video: Instagram)

NO ES LA PRIMERA VEZ

Durante una entrevista con el programa de Youtube “Moloko podcast”, la rubia modelo contó que vivió un episodio de acoso sexual en marzo de este año, luego de haber realizado una presentación en la ciudad de Pucallpa.

“El domingo (13 de marzo) tuve un evento en Pucallpa. Llegamos a las 11.00 a. m., fuimos a almorzar, después le dije a mi amiga para meternos a la piscina... Entonces, estaba sentada con ella y se acercaron tres personas en estado etílico. Una de ellas me dice: ‘por favor, para tomarnos una foto’”, relató.

“Me tomé la foto con ellos y uno se acercó un poco más y me agarró del hombro. Yo estaba en bikini... Le dije: ‘señor, está invadiendo mi espacio, por favor’”, añadió la integrante de JB en ATV.

Pero no solo eso, Gabriela contó que el sujeto se incomodó por su actitud y unos minutos después se tiró a la piscina, justo donde ella se encontraba, provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

“Lo tomó mal y se retiró a su lugar con sus amigos. Estaba nadando con mi amiga y me puse en el centro de la piscina, de espalda a ellos y sentí un golpe en la cabeza, horrible... Volteé y era el pata que me pidió la foto. Se había dado un clavado horrible y cayó en mi cabeza”, dijo.

¿QUIÉN ES GABRIELA SERPA?

Gabriela Serpa es una actriz, cantante, modelo y bailarina de 30 años. Es popularmente conocida por formar parte del programa JB en ATV, donde interpreta diversos personajes del medio local. Tiene dos hermanas igual de conocidas, Brenda y Claudia Serpa.

Gabriela Serpa es integrante de JB en ATV. (Foto: Instagram/@gabrielaserpaoficial)

