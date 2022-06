Tula Rodríguez se solidariza con Linda Caba y confiesa que también se ha sentido acosada cuando era vedette

Tula Rodríguez respalda a Linda Caba y hace confesión. (Foto: América TV)

Linda Caba brindó un enlace en vivo con En Boca de Todos para dar su testimonio. Como se recuerda, la cantante de Explosión Iquitos sufrió acoso por un supuesto fan en pleno concierto. El hombre la besó a la fuerza y luego escapó. Tras sentirse violentada, la artista escribió un extenso mensaje en su red social pidiendo que le ayuden a dar con su identidad.

“Me siento avergonzada y violentada. Sobre todo hay mucha gente que toma esto como una divertida actitud, en tiempos donde se lucha por el respeto y la no violencia contra la mujer. Lamento que sea tomado como una burla para tantos hombres y también mujeres”, fueron las palabras que usó la cantante al denunciar el hecho en sus redes sociales, aquellas que lograron la rápida reacción de sus miles de seguidores y los artistas, todos dándole su respaldo.

Este jueves 30 de junio, Linda Caba fue entrevistada por los conductores de En Boca de Todos, quienes mostraron su total rechazo por la actitud del agresor. Por su parte, Tula Rodríguez alabó su valentía de la artista, y señaló que le parece bien que hoy en día las mujeres levanten su voz de protesta, pues antes no lo hacían por vergüenza. Incluso, se normalizaba este tipo de violencia. Asimismo, se animó a contar su testimonio.

Con mucha indignación, la presentadora indicó que cuando era vedette los hombres creían que podían faltarle el respeto y ella, en algún momento, llegó a pensar que daba motivos para que lo hicieran, pues lucía prendas diminutas.

“Cuando yo era vedette, que amo mi pluma y lentejuelas, pero ha pasado, nos ha pasado que alguien nos ha tocado y hemos reaccionado. Y hasta me he sentido (que he dado pie), claro como yo trabajo así y por vergüenza (no me he quejado), porque (he sentido) quién me va a creer si estoy con hilo dental, que me toque y sienta que es falta de respeto”, indicó bastante indignada.

“Qué bueno que ahora (las mujeres hablen), me indigna, se me eriza la piel porque todas hemos en algún momento hemos sentido una falta de respeto de esa magnitud” , acotó la joven, quien consultó qué es lo que se puede hacer para que los hombre comprendan que no es correcto.

“Nadie tiene derecho a tocarte, así estés en shortcito, en bikini, en una combi. Lanzándonos piropos de alto calibre donde realmente nos sentimos invadidas, estoy segura que muchas mujeres nos hemos sentido invadidas o nos sentimos así”, acotó la conductora de TV, resaltando una vez más a la valentía de Linda Caba.

Consultada por si piensa denunciar a su agresor, Linda Caba indicó que sí, pues gracias a su publicación ya sabe el nombre y dirección del acusado. “Esta claro que el tipo quería herirme o violentarme, para mi ese tipo es un violador. Yo quiero denunciar, lo voy a hacer”, señaló la cantante, quien viajará a Pucallpa para levantar el acta.

Tula Rodríguez se solidariza con cantante de Explosión Iquitos. (Foto: América TV)

