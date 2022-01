Kuno Becker reaccionó a la anécdota de su incómodo beso con Dulce María

(Fotos: Instagram/@kunobp/@dulcemaria)

Kuno Becker sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una video reacción de la anécdota que contó Dulce María sobre su primer beso en televisión. Los actores formaron parte del elenco de Primer Amor… a 1000 x hora, telenovela donde sucedió un encuentro amoroso entre sus personajes.

El intérprete mexicano que ha formado parte de grandes producciones como Goal!, El día de la unión, Cinco de mayo, la batalla, entre otras, subió un video en su cuenta de TikTok donde retomó un fragmento de la reciente entrevista que cedió la actriz de Rebelde para Pinky Promise, programa de YouTube conducido por Karla Díaz.

Durante la charla, Dulce María contó cómo fue su primer beso frente a las cámaras de televisión de la mano de Kuno Becker en Primer Amor… a 1000 x hora, momento que recuerda con algo de pena debido a que no sucedió como ella esperaba. La historia se viralizó en redes y el actor decidió reaccionar al incómodo beso entre Brittany y León, sus respectivos personajes.

Sin decir ni una sola palabra y con ayuda de gestos, Kuno Becker concordó con todo el relato que compartió Dulce María, pues conforme la actriz iba explicando cómo sucedió el encuentro, el intérprete asentaba con la cabeza, se reía o hacía algunas señas de afirmación.

“La primera vez que tuve que besar a alguien fue en Primer Amor… a 1000 x hora y fue con Kuno Becker. Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso”, comenzó la cantante de No sé llorar , lo que desató las risas de Karla Díaz, Zoraida Gómez y Kuno Becker.

“¿Le metiste la lengua hasta el fondo?”, preguntó la integrante de JNS. “No le metí la lengua, saqué la lengua”, respondió Dulce María. “Muy mal, todo mal, eso estuvo fatal. Yo no me di cuenta”, continuó.

Dulce María participó en ¿Quién es la máscara? con un sorprendente traje de leona Foto: Televisa

La exintegrante de RBD mencionó que nunca antes había tenido que dar un beso en televisión, por lo que pidió asesoría previa al director, quien solo le comentó que debía acercarse a su compañero y darle un beso sin mayor detalle; así lo hizo, pero los nervios la traicionaron.

“Yo le preguntaba, al director que de hecho creo que era Pardo, [...] le decía: ´Yo no sé, yo nunca he dado un beso en novelas, entonces ‘¿qué hago?’ y me dice ‘no, tú llega y lo besas’, pero le digo ‘¿así como normal?’ y me dice ‘sí’ ”, relató, lo que provocó la risa del actor.

Dulce María explicó que no se había percatado de que había sacado la lengua hasta que vio la toma en pantalla y, junto a las reacciones de las personas que se encontraban en el set, sintió mucha pena por lo sucedido.

La telenovela fue transmitida del 2000 al 2001 y dentro de su reparto también resaltó la presencia de Anahí, Valentino Lanús, Ana Layevska, Daniela Luján, entre otros. (Foto: Instagram / @kunobp)

“Yo llegué, yo ni cuenta me di hasta que lo vi, todo mundo estaba así [gesto de impresión] de que había sacado la lengua yo y qué oso me dio”, expresó. “¿ Y Kuno metió la lengua o cómo hacía?”, preguntó Karla Díaz a lo que ambos actores respondieron con un contundente no.

Al final, Dulce María explicó que el incómodo momento sucedió porque ella no sabía cómo eran los besos ficticios y señaló que el encuentro con Kuno le dejó un gran aprendizaje, pues después de lo sucedido aprendió qué no se debía hacer en un romántico momento de telenovela.

“Fue un beso rápido pero yo saqué la lengua [...] entonces me dio una pena. Él estaba feliz y los demás también, él súper buena onda, súper cool, pero obviamente yo quería no salir de mi casa nunca, estaba muerta de pena porque nadie me dijo que no se hacía”, continuó.

