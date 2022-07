Gabriela Serpa, Linda Caba, Fátima Segovia y otras mujeres de la farándula que sufrieron acoso

Figuras de la farándula que fueron acosadas por su popularidad. (Foto: Composición)

Los casos de acoso en el Perú son una constante y las mujeres que aparecen en la televisión o son parte del espectáculo no son ajenas a estas terribles situaciones de vulneración. Muchas veces, ellas están más expuestas por su trabajo con el público. Ellas han dejado en claro que todas las mujeres merecen respeto y que nadie les puede poner una mano encima. Muchas han usado sus redes sociales para alzar su voz y pedir que situaciones como estas no se repitan.

Mediante sus seguidores algunas han tratado de encontrar a su agresor. Además, han aclarado que estas situaciones terminan sorprendiéndolas pues parte de su trabajo es estar cerca a su público. Recordemos algunos de los casos que lamentablemente sucedieron en el escenario y que esperamos no se repitan.

GABRIELA SERPA

La joven integrante de JB en ATV, fue víctima de acoso en una reciente presentación La joven se estaba dando un baño de popularidad y decidió acercarse a un fan que quería charlar con ella y tomarse una foto juntos. Fue en ese momento que el acosador la besó, mientras aprovechaba que ella estaba distraída con el público.

Frente a ello, Gabriela Serpa aseguró que no notó el actuar del joven. Sin embargo al notar las risas de las demás personas, de inmediato se lo sacó de encima. “Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque. Esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos; y le dije: ‘¿Qué te pasa?’. Ahí reaccioné y lo sacaron... Fue una falta de respeto de esa persona” , señaló a Trome.

Gabriela Serpa vive incómodo momento luego que fan la acosara en discoteca

LINDA CABA

La integrante de Explosión de Iquitos usó sus redes sociales para denunciar públicamente a un hombre que intentó besarla a la fuerza justo antes de empezar un show. En su cuenta de Instagram, Linda Caba, compartió el video de lo que sucedió en ese momento y fotografías del rostro de su agresor.

Además, aseguró que nunca imaginó que le iba a suceder algo así, pues simplemente decidió aceptarle un regalo a un fan. Es por ello que, al sentirse vulnerada, de inmediato se lo sacó de encima. Además, pidió ayuden a identificar a su agresor.

Linda Caba fue víctima de acoso en concierto. (Foto: Composición)

FÁTIMA SEGOVIA

La exactriz cómica se hizo viral por ser acosada durante el programa JB en ATV. La joven fue víctima de acercamiento incómodo por parte de la persona que estaba disfrazada del ‘Gato Silvestre’.

En las imágenes del programa, se ve en un scketch como el hombre se le acerca y la incomoda, Además que la toma de la cintura y la abraza sin su consentimiento. De inmediato, reacciona y se lo quita de encima mostrando su incomodidad.

(Foto: Instagram/@fatima.segovia)

TILSA LOZANO

La modelo es calificada como una de las mujeres más bellas y sexys del Perú. Sin embargo, esto le ha traído malos momentos ante sus seguidores. Incluso, en alguna ocasión reveló que fue víctima de acoso cibernético. Tilsa Lozano recibió amenazas de sus seguidores sobre sus relaciones sentimentales.

“Me llegan mensajes de gente que puede decir que si te veo con un enamorado. te mato. Al principio te preocupa un poquito, pero sí me ha pasado en varias ocasiones diferentes. Sin embargo, estoy tranquila porque a la gente buena le pasan solo cosas buenas”, comentó.

Tilsa Lozano fue criticada por Magaly Medina y Rodrigo González por opinar sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. (Foto: Instagram)

CLARA SEMINARA

La exactriz de JB en ATV denunció a Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’ por haberla acosado sexualmente en su lugar de trabajo. La joven la denunció que su excompañero le había tocado una parte íntima de su cuerpo frente a sus compañeros.

En su momento, Clara Seminara lamentó no haber recibido apoyo de sus compañeros tras lo sucedido e incluso se indignó cuando vio que el actor había regresado a la televisión en medio de su proceso legal.

Clara Seminara.

