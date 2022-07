Andrea San Martín jura que no hablará mal de Juan Víctor Sánchez: “No fomentaré el tema mediático”

Andrea San Martín emite un nuevo comunicado sobre su pleito con Juan Víctor Sánchez. (Foto: Composición)

Nuevamente, Andrea San Martín hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse debido a toda la polémica que la rodea. Luego de ser entrevistada por el programa Magaly TV La Firme y de dar su descargo público en Instagram, la exchica reality emitió un comunicado para dar por finalizado su pleito con Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.

Mediante sus historias de Instagram, la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu detalló que ya ha dicho todo lo que tenía que decir en su defensa, por lo que no brindará más declaraciones en su plataforma, ni a los programas de espectáculos. Además, ya habría conversado internamente con el exaviador.

“Luego de mis últimas declaraciones a través de mis redes sociales dando explicaciones a cada una de las acusaciones que se me hicieron y no ataco. Por mi parte, ya se dio respuesta de manera privada para poder iniciar con el proceso que nos llevararía a solucionar nuestros problemas como padres”, manifestó en el documento.

Asimismo, dejó en claro que no piensa hablar mal de Juan Víctor Sánchez, ni lo atacará porque desea poner punto final a su pelea. Sin embargo, no se quedará callada si la acusan de algo que, según su juicio, ella no es culpable.

“Espero obtener una respuesta positiva y por mi lado no existirá ninguna declaración en su contra jamás, ni mucho menos fomentar un tema mediático, pero si debo defenderme con documentación en mano, lo haré”, finalizó en su comunicado.

Comunicado de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

HACE ACLARACIÓN SOBRE JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ

A través de sus historias de Instagram, Andrea San Martín aclaró que no le ha prohibido al exaviador ver a su hija de 2 años, ya que sí tiene permitido visitarla, siempre y cuando sea en su casa o a través de videollamada.

“Jamás se le ha prohibido ver a su hija, lo que se le ha prohibido es un tema de externamiento por miles de amenazas públicas que he recibido por mensajes y por ende como madre tengo miedo de no volver a ver a mi hija”, dijo.

San Martín agregó que no vive de la pensión de alimentos que le transfiere su expareja. Según dijo, en lo que va del año no ha recibido la manutención para su pequeña, excepto en el mes de marzo por la suma de 800 soles, cuando habían acordado que la mensualidad sea de 1600 soles.

“No he recibido ninguna pensión de alimentos para mi hija menor. El único voucher que recibí es un día antes de la audiencia; sin embargo, desde diciembre quedamos mediante una resolución, una pensión anticipada, pero no ha sido cumplida”, explicó.

Andrea San Martín indica que Juan Víctor no está prohibido de ver a su hija. Video: Instagram

JUAN VÍCTOR DESESPERADO POR VER A SU HIJA

Ya son siete meses que Juan Víctor Sánchez no puede ver a su hija. El expiloto asegura estar impedido de salir y disfrutar un momento de padre e hija. Por el momento, solo se puede comunicar con ella por llamadas o viddeollamadas.

“La última vez que he visto a mi hija fue en noviembre del año pasado y no entiendo por qué, yo no he maltratado a mi hija y tampoco he dicho que le vamos a quitar mi hija”, dijo Sánchez en un informe para el programa de Magaly Medina.

Además, el emprendedor aseguró que ha pagado la mensualidad de la manutención de su hija y así lo demuestró con varios váuchers de 800 soles. Pese al pago, aún sigue sin poder ver a la menor a petición de Andrea San Martín.

“Actualmente, no estoy pasando pensión, ya que no tengo un acuerdo. Ella me ha puesto una demanda por alimentos por cinco mil soles y le he depositado hasta el mes de marzo. He seguido pagando de buena fe y si no estoy depositando en este momento porque tengo un abogado que pagar”, indicó Sánchez.

