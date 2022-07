Andrea San Martín y todos los conflictos que ha tenido con Juan Víctor Sánchez, el padre de su hija

Andrea San Martín y todos los confictos que tienen con Juan Víctor Sánchez. Foto: composición.

Los problemas entre Andrea San Martin y Juan Víctor Sánchez no tienen cuando acabar y es que cada vez que uno sale a los medios a denunciar al otro, el otro responde con otra demanda, sin permitir que la niña que tiene ambos de tres años crezca en un ambiente de paz y tranquilidad.

Ellos iniciaron una relación muy corta a fines de 2017 y al año siguiente la empresaria quedó embarazada dando a luz en agosto del 2018, pero la relación entre el expiloto de cabina y la influencer no funciono y terminaron al poco tiempo.

Vivieron por un tiempo en el departamento de la Ojiverde, pero las cosas no funcionaron y Víctor se regresó a su casa, al inicio se pusieron de acuerdo con respecto a las visitas y el pago de la mensualidad para la pequeña.

Sin embargo, los problemas se acrecentaron cuando Andrea San Martín decidió comenzar una relación con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu en diciembre del año pasado. Ya que Sánchez no estaba de acuerdo en que ambos expusieron a través de redes sociales a su hija. Específicamente le molestaba que Sebastián bañara a su engreída y la grabe para luego publicarlo en las historias de la cuenta de Andrea.

JUAN VÍCTOR INDICA QUE NO LO DEJAN VER A SU HIJA

Ya son siete meses que Juan Víctor Sánchez no puede ver a su hija, está impedido de salir y disfrutar un momento de padre e hija. Por el momento solo se puede comunicar con ella por llamadas o videollamadas.

“La última vez que he visto a mi hija fue en noviembre del año pasado y no entiendo por qué, yo no he maltratado a mi hija y tampoco he dicho que le vamos a quitar mi hija ”, dijo Sánchez en un informe para el programa de Magaly Medina.

Sin embargo, Andrea indicó en el último programa de Magaly TV: La Firme, que no le ha prohibido al extripulante ver a su pequeña, ya que si lo puede hacer, pero solamente dentro de la casa.

“Jamás se le ha prohibido ver a su hija, lo que se le ha prohibido es un tema de externamiento por miles de amenazas públicas que he recibido por mensajes y por ende como madre tengo miedo de no volver a ver a mis hijas”, dijo.

La empresaria indicó que el expiloto se encuentra en calidad de investigado por la denuncia penal que la Fiscalía de la Nación le hizo por desobediencia a la autoridad. “Al señor le han pedido varias veces que no nos agreda a mí y a mi hija tanto por el tema económico y psicológico, pero él los ha venido incumpliendo”, dijo San Martin

Lamentablemente, ellos no llegaron a un acuerdo, cuando acudieron en diciembre del 2021 a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescentes (Demuna). Él manifestó que le hicieron firmar un documento que señalaba que no llegaron a un consenso y ella señaló que no llegaron a un acuerdo porque una de las peticiones de la psicóloga era mantenerse al margen de exponer su situación frente a los medios y Juan Víctor no cumplió.

Por un lado, la empresaria tiene miedo de perder a su hija por mensajes amenazantes que ella dice que le envió Juan y su madre. Y el emprendedor desea la tenencia compartida de la pequeña porque considera que el régimen de visitas está siendo condicionado por San Martín.

PAGO DE PENSIONES

El empresario de miel expresa que ha pagado la mensualidad de la manutención de su hija y lo demuestra con varios váucher de 800 soles que ha mostrado en el programa de Amor y Fuego, a pesar de no poder ver a su engreída.

“Actualmente, no estoy pasando pensión, ya que no tengo un acuerdo. Ella me ha puesto una demanda por alimentos por cinco mil soles y le he depositado hasta el mes de marzo, he seguido pagando de buena fe y si no estoy depositando en este momento porque tengo un abogado que pagar” , indicó Sánchez.

Mientras San Martín Pilares comentó que en lo que va del año no ha recibido el pago de la pensión para su pequeña, excepto una, en el mes de marzo por 800 soles, cuando habían acordado que la mensualidad sea de 1600 soles.

DENUNCIAS DE ANDREA SAN MARTÍN

Tanto Andrea como Juan Víctor no han dejado de demandarse y entablarse denuncias. Andrea San Martin indicó en una entrevista a Magaly Medina que fue Juan Víctor quien solicitó a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer que empezará una investigación por el trato que Andrea le daba a su niña.

“Debido a esa investigación, mi hija pasa por una pericia psicológica y es ahí donde arroja las cosas que dice”, comentó la modelo.

En noviembre del año pasado, la ‘Ojiverde’ viajó a Miami con su pareja Sebastián Lizarzaburu y su hija mayor, mientas que, en Lima, la abuela materna es que la llevó a la menor a la mencionada pericia psicológica.

“Menciona haber sido castigada por su papá. ‘¡Sí, me castiga con el agua fría!, ¿Cómo te castiga con el agua fría?, Me mete así, con el agua fría’. ‘La niña denota rechazo al agua fría’”, leyó parte del documento la conductora Magaly Medina, cuando Andrea fue al programa.

“Lo que quiere decir es que su papá la metió al agua fría cuando se portó mal”, consultó la conductora de ATV y Andrea asintió con la cabeza.

Portal motivo, es que la artista señala que tiene mucho miedo dejar a solas a su hija con su padre. Además, lo demandó por pensión por alimentos, hace seis meses. Y mientras dura la investigación se acordó por orden del Fiscal de Familia una asignación anticipada de alimentos de 1600 soles, desde diciembre del 2021.

La influencer indica que Juan Víctor no ha cumplido. Recién en marzo abonó 800 soles, encargándose ella totalmente de los gatos en educación, alimentos y salud de su hijita.

También se sabe, que la ex integrante de Bienvenida la Tarde envió cartas notariales a las nanas que cuidaron a sus dos pequeñas, ya que ellas declararon que maltrataba a la hija de Juan Victor, obligándola a comer con bastante violencia.

MÁS DENUNCIAS

En marzo de este año, San Martín Pilares acudió a la comisaria de Surco para colocar otra denuncia al padre de su hija por presunta violencia psicológica al presentarse al programa Amor y Fuego y declarar en contra de ella.

Ella señala que su expareja habría tratado de humillarla en televisión nacional. “El padre de mi hija se presentó en el programa televisivo Amor y fuego con el fin de humillarme y avergonzarme públicamente hablando sobre los hechos que se vienen investigando en un proceso a nivel Fiscalía”, se lee en la denuncia realizada el 10 de marzo.

PIDE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE JUAN VÍCTOR

En otro momento, se observa en el documento que Andrea pide a las autoridades que las medidas restrictivas en contra del padre de su hija deben ampliarse, prohibiéndole acercase tanto a ella como a su familia, lo cual implica también a la pequeña.

“Las denuncias que se vienen ventilando en Fiscalía, prohibiéndolo presentarse en cualquier medio de comunicación, en tal sentido solicito que se amplíen las medidas de protección actuales y se le prohíba acercarse a mi persona o algún integrante de mi familia”, sentenció.

LAS DENUNCIAS DE JUAN VÍCTOR

Juan Víctor la demandó por maltrato psicológico luego que se revelara en el programa de Andrea Llosa unos audios donde se escuchaba a San Martín muy alterada y llamando la atención fuertemente a su pequeña de tres años.

Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación declaró que no procedían las denuncias y que se dejara de investigar dicho caso. Según el documento oficial, se concluyó que “no se observa indicadores significativos de afectación psicológica que vaya más allá de un estado de malestar de tristeza, asociado a hechos de violencia familiar”.

En otro momento, Juan Víctor contó que en la conciliación que tuvo con Andrea San Martín, él le ofreció una pensión de alimentos de 1400 soles y pagar el seguro médico de la niña, pero ella lo rechazó de manera inmediata.

Y ahora, en la demanda de Pensión de alimentos, Andrea está pidiendo 5 mil soles mensuales para cubrir los gastos de educación, alimentación y salud de la menor. Monto que le parece bastante exorbitante al expiloto y el cual rechaza totalmente.

ANDREA ACUSA A JUAN VÍCTOR DE FILTRAR SUS CHATS

Andrea San Martin está envuelta en un nuevo escándalo tras la difusión de unos chats bastante cariñosos entre ella y el bailarín Patricio Quiñones y ha señalado como principal sospechoso de la filtración de dichos chats al padre de su hija menor.

Sin embargo, en la entrevista que la empresaria dio a Magaly Medina, la noche del 5 de julio aclaró que no ha denunciado directamente a Juan Víctor, sino que en las investigaciones le preguntaron quien tenía acceso a su cuenta de icloud y ella mencionó a Sánchez.

“Yo quería aclarar, que no hay denuncia hacia Juan Víctor por esa razón, solo que los especialistas de la comisaria me preguntaron quién han tenido acceso a mi celular, y tengo la prueba que él ha tenido acceso a mi icloud”, afirmó San Martín.

