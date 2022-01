Clara Seminara califica de ´abogada sin ética´ a Lucy Cabrera y ella no se queda callada

Lucy Cabrera responde fuerte y claro a Clara Seminara. (Foto: Instagram)

Se rompió la amistad. Atrás quedaron los días en que Lucy Cabrera y Clara Seminara se juntaban para grabar divertidas escenas junto a Jorge Benavides, pues ahora se encuentran enfrentadas por la denuncia contra Enrique Espejo, más conocido en el mundo artístico como ´Yuca´.

De acuerdo a Clara, su excompañera carece de ética profesional al asumir la defensa legal de su supuesto agresor sexual, pues ella habría sido testigo de todo lo que sucedió hace algunos años.

Asimismo, ella explicó en el programa Amor y Fuego que en un primer momento ella se acercó para darle todo su apoyo e iniciar la denuncia por tocamientos indebidos, sin embargo, ahora ella se encuentra de lado de ´Yuca´.

Tras las duras declaraciones de la actriz cómica, Lucy Cabrera decidió pronunciarse y brindó una entrevista al diario Trome, donde aseguró que su excompañera manejaría un ‘modus operandi’ al realizar acusaciones sin tener pruebas.

“Dijo que yo era su abogada y ahora con falta de ética soy de ‘Yuca’. ¿Cómo iba a ser abogada de alguien que no tenía un proceso en marcha? Es incongruente , y ya se le ha hecho un ‘modus operandi’ las mentiras sin pruebas”, declaró.

De otro lado, Lucy volvió a contar todo lo que ella vío ese día, asegurando que todo se trató de un mal entendido y que habría sido solucionado en ese momento junto a Jorge Benavides.

“En aquella oportunidad Danny (Rosales) estaba haciendo el concurso de la Miss tal, Clara comentaba sobre sus clases de full contact y creo que ‘Yuca’ estaba parado o llegaba. Ella le dijo: ‘Pégame, no me va a doler, tengo mi estómago bien duro’ y él le respondió: ‘No chiquilla, porque soy peleador callejero’, todo en broma. En uno de esos movimientos, a Clara se le va la mano y golpea a ‘Yuca’ de casualidad y él reacciona, le agarra la mano y le da un palmazo en la cadera . Ella dice me agarraste el p*** y le da dos cachetadas, ahí intervenimos todos. Luego Jorge (Benavides), su esposa, ‘Yuca’ y Clara conversan y se piden disculpas. Eso fue lo que pasó”, contó.

Asimismo, la también actriz cómica contó que asumirá la defensa legal de Enrique Espejo, pero del proceso que le abrirá ´Yuca´ a Clara Seminara por las graves acusaciones que hizo en su contra sin tener pruebas.

“Si en ese momento hiciste justicia con tu mano, entonces ahora por qué sigues con lo mismo. Por eso es que ‘Yuca’ vino y me dijo que lo asesore en ese sentido. Yo no soy testigo, en el proceso judicial que han iniciado, de ninguno de los dos. Ahora asumiré la defensa de ‘Yuca’, pero no por ese proceso, sino por otro que entablará a Clarita ”, sostuvo.

YUCA LLORÓ

El actor cómico no pudo evitar romper en llanto por las nuevas declaraciones que hizo Clara Seminara en su contra luego que fuera visto actuando en el programa de JB en ATV, pues señaló que ella no quería que trabaje.

“Hizo lo que hizo sin pruebas, sin nada, le dieron toda la libertad del mundo para diga y haga todo lo que creía conveniente conmigo. Cada vez que yo salgo a trabajar, sale. Toda la vida he sido un hombre correcto, tengo hijas mujeres . Yo admiro, amo a las mujeres, estoy bastante mortificado, o sea yo no puedo trabajar”, contó.

