Linda Caba, cantante de Explosión de Iquitos, fue víctima de acoso durante concierto y pide que identifiquen a su agresor

Linda Caba usó sus redes sociales para denunciar públicamente a un sujeto que la acosó durante una presentación en Pucallpa. La joven cantante se sintió vulnerada ante la acción del hombre que aún no logra identificar. Según contó en sus redes sociales, la vocalista de Explosión de Iquitos se disponía a brindar un concierto el domingo 26 de junio. Como siempre lo hace, se tomó unos minutos para tomarse fotos con sus seguidores antes de subir al escenario, pero esta vez ocurrió algo inesperado.

“Soy una artista que respeta a todos. Este último domingo 26 (de junio) después de la medianoche, mientras cumplíamos una presentación en Pucallpa, un hombre subió al escenario. Siempre acostumbro a pararme cerca de las escaleras y tomarme fotos con las personas que quieren una fotografía conmigo”, comenzó explicando.

Según relata en su post de Instagram, un hombre se acercó a entregarle un collar. En un inicio, la artista se lo recibió con las manos, pero el sujeto insistió en ponérselo a lo que Linda accedió.

“Esta vez, un tipo estaba en la cola junto a otras personas. Llegó y le tomó la foto a otro hombre que estaba con él y cuando le tocó el turno a él, traía un collar con dije de guitarra. Yo se lo quise recibir, pero él pidió ponérmelo. Fui amable y accedí como lo haría con cualquier persona”, agregó.

Mientras le ponía la joya, el individuo aprovechó el momento e intentó darle un beso a la fuerza. Esto provocó la reacción de la intérprete de ‘No sé’, quien optó por lanzarle un manotazo para sacárselo de encima.

“En el momento que termina de ponerme el collar, el tipo me agarra del cuello y la cabeza, Me dobla con tanta fuerza que solo reaccioné ante el dolor como cualquier persona lo haría. Me queda claro que la intención de ese hombre era lastimarme no sé con que fin. Gracias a Dios actué rápido y evité que logre lo que quería. Lo boté con todas mis fuerzas”, confesó.

PIDE QUE IDENTIFIQUEN A SU AGRESOR

Luego de contar la pesadilla que vivió en una de sus últimas presentaciones, Linda Caba aseguró sentirse avergonzada y violentada. Incluso, lamentó que algunas personas hayan tomado esta acción como una broma, cuando se trata de violencia contra la mujer.

“ Me siento avergonzada y violentada. Sobre todo hay mucha gente que toma esto como una divertida actitud, en tiempos donde se lucha por el respeto y la no violencia contra la mujer. Lamento que sea tomado como una burla para tantos hombres y también mujeres”, sentenció.

Por otro lado, pidió a sus seguidores que la ayuden a identificar a su agresor. Por ello, compartió el video del momento exacto en que intentan besarla y algunas fotografías en las que se ve con mayor claridad el rostro del sujeto que la violentó.

“ Quiero pedir que me ayuden a identificar al sujeto que me violentó para tomar las medidas correspondientes . Quiero agradecer las muestras de solidaridad que me hacen llegar. Cualquier información mándenla a mi inbox”, señaló. Finalmente, remarcó que busca que esta acción no quede impune porque más mujeres podrían estar expuestas a este tipo de violencia.

“No quiero que esto quede como si nada hubiera pasado y que cualquier persona crea que puede hacer lo mismo y menos que crea que es normal. No solo puede pasar conmigo, sino puede pasarle a cualquier otra mujer”, finalizó.

