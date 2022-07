Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu niegan ruptura tras rumores de infidelidad por parte de ambos

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu descartan una ruptura amorosa. (Foto: Captura de Instagram)

Aunque su relación amorosa parecía estar en su mejor momento, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu atravesaron una nueva crisis debido a las acusaciones de infidelidad que recaen sobre ambos. Pese a los fuertes rumores que vienen circulando, la pareja se pronunció a través de sus redes sociales para dejar en claro que siguen juntos.

Mediante historias de Instagram, los influencers compartieron un video en donde aparecen los dos haciendo su descargo público. El primero en tomar la palabra fue el popular ‘Hombre Roca’, quien aseguró que las especulaciones de infidelidad fueron generadas por personas que buscan perjudicarlos como pareja, algo que no piensa permitir más.

“Estamos grabando estas historias por las últimas noticias que han salido de ambos que, claramente, han sido generadas por terceros, con la única finalidad de generar problemas entre nosotros”, expresó en un principio.

“Sebastián y yo ya hemos conversado por interno, que es la manera correcta de lo que se debe hacer, sobre las cosas que han salido y sobre las amenazas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales”, agregó Andrea.

Posteriormente, Andrea San Martín aclaró que su relación sentimental no ha llegado a su fin, ya que ambos consideran que ninguno de los dos ha cruzado los límites que establecieron cuando decidieron retomar su relación amorosa.

“Nuestra relación no ha terminado, ambos conocemos los límites y no hemos cruzado ningún tipo de límite que genere que nuestra relación se tenga que poner un fin; sobre todo porque somos una familia constituida, no solamente está Andrea y Sebastián, sino la familia conformada por ambos y por nuestra hija. Además de todo, antes de iniciar o decidir retomar nuestra relación, conversamos muchísimo y conocemos cuál es el límite que generaría que nuestra relación se termine”, recalcó la exchica reality.

SE CONTACTARON CON LAS AUTORIDADES

La ojiverde explicó también que estuvo desaparecida de las redes sociales, al igual que su pareja, porque estaban contactándose con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), puesto que creen firmemente que “nadie tiene ningún derecho a exponer conversaciones privadas sin autorización”.

“Para terminar y adelantarnos a los cientos y miles de noticias que posiblemente sigan saliendo, queremos decir que hemos dejado esto en manos de las autoridades. Esperaremos que esto se resuelva de la manera correcta, a nivel autoridad y a nivel familiar, en cuatro paredes”, señaló la influencer.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu sentenció: “Listo, no hablaremos más del tema, ni acá ni mucho menos televisivo”. Posteriormente, la pareja siguió publicando historias de su día para dejar los rumores de una presunta infidelidad en el olvido.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se pronuncian en redes sociales | VIDEO: Instagram/@sebaslizar

LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD

Los problemas en su relación se habrían iniciado luego que una modelo chiclayana acusara a Sebastián Lizarzaburu de haberla citado en un hotel en la madrugada. Según la información que llegó al programa de Magaly TV La Firme, ambos se conocieron al coincidir en un evento realizado en Cajamarca, donde fueron contratados para animar.

“Él me miraba. Como se dio cuenta que yo ni ‘bola’ le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘Ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’ (...) Empezó a ver mis historias y me habló como a las tres de la mañana. Me dijo que se encontraba en Cajamarca y que si también estaba aquí. Le puse que sí y me dijo que vaya al hotel donde se estaba quedando”, señaló la joven Alexa Salame.

La modelo chiclayana señaló que la actual pareja de Andrea San Martín la invitó a su hotel tras conocerse en una discoteca.

En su defensa, el ‘Hombre Roca’ negó conocer a la modelo en un intento de no generar problemas en su romance con Andrea San Martín, madre de su hija. No obstante, nadie imaginó que poco después a la ojiverde se le acusara también de haber sacado los pies del plato.

La exintegrante de Bienvenida la Tarde sufrió un hackeo de sus redes sociales y se difundieron capturas de pantalla en donde se la ve conversando con el ‘Pato’ Quiñones, expareja de Milett Figueroa. En el chat, Andrea le pide pactar un encuentro cuando llegue a Lima.

“Gracias corazón, ando paseando por Lima sola, ¿tú la pasarás en La Punta? Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos”, se lee. “¿Hola? ¿Sigues sin planes para hoy en la noche? Yo salgo de la chamba a las 7, me pateas ves. ¿regresas en junio?”, le dice en otro momento.

