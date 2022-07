Eva Ayllón sigue medicándose hasta la fecha tras su intento de violación a los 11 años. (Foto: Captura)

El último lunes 04 de julio se llevó a cabo el estreno de la quinta temporada de La Voz Perú y durante la noche de audiciones, Eva Ayllón recordó un duro momento que vivió de niña. Y es que la cantante de música criolla reveló que sigue medicándose tras sufrir un intento de abuso sexual cuando tenía 11 años.

Todo comenzó cuando la última concursante, Vanessa Cardiu, contó que padecía de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, pero logró manejarlo gracias a la música. Su historia conmovió a la compositora peruana y tras pararse para aplaudir su presentación, compartió su propia anécdota.

“Yo te felicito ampliamente porque yo comprendo lo que tu tienes. Yo, a Dios gracias, estoy en manos de una psiquiatra maravilloso por muchos motivos. Yo he contado parte de mi historia alguna vez y he tenido que estar medicada mucho tiempo por ese temor que yo tenía al contacto de la gente”, comenzó diciendo la entrenadora de La Voz Perú.

Asimismo, Eva Ayllón reveló que hasta la fecha sigue tomando algunas medicinas para controlar las secuelas que le dejó su intento de violación. Además, confesó que todavía siente ganas de ‘salir corriendo’ cada vez que se sube a un escenario.

“Yo tuve un intento de violación y eso me marcó a los 11 años y es hasta ahora que yo padezco cierto temor y ando medicada y antes de subir un escenario tienen que cerrarme las puertas porque yo quiero salir corriendo (...) A pesar de los años que tengo trabajando, mira lo que me pasa, así que te comprendo perfectamente y te felicito”, concluyó.

Sus palabras conmovieron a la participante de 30 años, quien finalmente eligió pertenecer al equipo de Noel Schajris. “Gracias Eva, gracias por abrirte así de esa manera. Eso es admirable para mí”, sentenció.

Eva Ayllón cuenta que sigue tomando medicamentos tras sufrir un intento de abuso sexual siendo niña. (VIDEO: Latina)

CHRISTIAN YAIPÉN ROMPIÓ EN LLANTO EN EL ESTRENO DE LA VOZ PERÚ

Como primera participante de la noche llegó la joven Tesania, quien es cantante de cumbia y audicionó con el tema Senderito de Lizandro Meza. En un principio, todos los entrenadores voltearon por ella y tras culminar su presentación, Noel Schajris le pidió que cantara solo con el acordeón que tenía y voz en vivo.

Fue en ese momento que Christian Yaipén no pudo evitar la emoción y rompió en llanto al recordar a su fallecido padre. “Yo estoy muy emocionado con esta canción, rogaba que se termine rápido porque no quería llorar. Esta canción me cantaba mi papá y a mí me decían Senderito en la casa porque me gustaba mucho”, comenzó diciendo.

“Mi papá cantaba tanto esta canción que hizo una versión con el Grupo 5 y me la grabó. Poco después falleció. Tengo su mejor recuerdo guardado así. Todo el mundo me dice la grabó por ti, porque cada vez que te la cantaba te alocabas”, agregó entre lágrimas.

Incluso, Christian Yaipén se animó a cantar el tema junto a la participante y así recordó parte de su pasado. Por ello, le agradeció su interpretación en el escenario. “Me transportó mucho, gracias por venir. No pensé viajar tanto en el tiempo, no pensé llorar”, comentó.

La Voz Perú: Christian Yaipén se quiebra al recordar a su padre con la primera audición. (Video: Latina)

