La Voz Perú: Christian Yaipén lloró al recordar a su padre con la audición de la primera participante

Christian Yaipén rompió en llanto en La Voz Perú. (Foto: Composición)

La noche del lunes 4 de julio, se estrenó la nueva temporada de La Voz Perú a través de Latina. Cientos de participantes buscan deslumbrar a los jurados para que les den la oportunidad de entrar a la competencia. En medio de las audiciones, Christian Yaipén se quebró en vivo.

Como primera participante de la noche llegó la joven Tesania, quien es cantante de cumbia y audicionó con el tema Senderito de Lizandro Meza. En un principio, todos los entrenadores voltearon por ella.

Tras ello, Noel Schajris le pidió a la participante que cantara solo con el acordeón que tenía y voz en vivo. En esta repetición de la canción, el líder de Grupo 5 no pudo evitar la emoción y rompió en llanto al recordar a su fallecido padre.

PUEDES LEER: La Voz Perú EN VIVO vía Latina TV: Sique aquí el minuto a minuto del estreno del programa de canto

“Yo estoy muy emocionado con esta canción, rogaba que se termine rápido porque no quería llorar. Esta canción me cantaba mi papá y a mí me decían Senderito en la casa porque me gustaba mucho” , comenzó diciendo bastante emocionado

Seguido, reveló que su padre hizo una versión propia de la canción para él justo antes de morir. Es por eso que, este tema le trae grandes recuerdos y le provoca un sin número de emociones en el corazón.

“Mi papá cantaba tanto esta canción que hizo una versión con el Grupo 5 y me la grabó. Poco después falleció. Tengo su mejor recuerdo guardado así. Todo el mundo me dice la grabó por ti, porque cada vez que te la cantaba te alocabas”, agregó entre lágrimas.

La Voz Perú: Christian Yaipén se quiebra al recordar a su padre con la primera audición. (Video: Latina)

Incluso, Christian Yaipén se animó a cantar el tema junto a la participante y así recordó parte de su pasado. Por ello, le agradeció su interpretación en el escenario. “Me transportó mucho, gracias por venir. No pensé viajar tanto en el tiempo, no pensé llorar”, comentó.

Pese a que la aspirante no se quedó en su equipo, fue un emotivo momento para el cantante. Incluso, tras ello contó que fue un momento emotivo que, pese al llanto, le recordó muchas cosas lindas con su familia.

“Cuando le pidieron que vuelva a cantar ahí si me acordé mucho, de muchas cosas bonitas. Mi niñez en La Estancia con mi padre cantándome. Trajo muchas emociones a mí que en realidad hicieron que me ponga a llorar”, agregó el cumbiambero.

ENTRENADORES PRESENTARON UN GRAN SHOW

En la presentación de la quinta temporada de La Voz Perú, los entrenadores sorprendieron a todo el público con un show de bienvenida que deleitaron por su voz. Todos salieron a cantar en un show que incluyó música peruana.

Este 2022, son parte del staff de entrenadores los artistas Noel Schajris, Christian Yaipén, Daniela Darcourt y Eva Ayllón. Los tres primeros iniciaron la temporada cantando el tema ‘Pégate’ de Ricky Martin y continuó la cantante criolla con la canción Ingá, para finalmente quedarse en las sillas a la espera de nuevas voces que puedan sorprenderlos.

Noel Schajris fue el primero en aparecer en escena y empezó a cantar el popular ritmo peruano.

SEGUIR LEYENDO