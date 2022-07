La Voz Perú: Revive la presentación de los entrenadores en el estreno de su quinta temporada

Noel Schajris fue el primero en aparecer en escena y empezó a cantar el popular ritmo peruano.

Este 4 de julio se estrenó la quinta temporada de La Voz Perú. Los entrenadores anunciados para esta nueva etapa son Eva Ayllón, Daniel Darcourt, Christian Yaipén y Noel Schajris , quienes lucharán para sacar a su equipo adelante y así tentar la copa a la mejor voz peruana.

Al empezar el programa de Latina, los cuatro entrenadores hicieron su ingreso cantando el tema ‘Pégate’ de Ricky Martín en versión de música negra peruana, mientras que la cantante criolla, Eva Ayllón deslumbró con su tema ‘Ingá’.

El público que se encontraba presente se mostró bastante emocionado al ver a los entrenadores de La Voz Perú en el escenario mientras cantaban. Asimismo, ellos no aparecieron solos, pues todo un elenco de bailarines estuvo a su lado para realizar grandes coreografías.

En este primer programa, Christian Yaipén rompió en llanto al escuchar el tema que interpretó una de las participantes, pues relató que dicha canción le trajo recuerdos de su padre fallecido, quien en más de una ocasión se la dedicó.

La Voz Perú: Christian Yaipén se quiebra al recordar a su padre con la primera audición. (Video: Latina)

LA VOZ PERÚ Y LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ

Antes de lanzar su estreno, La Voz Perú recibió algunas críticas por parte de otros conductores de televisión, pues consideraron que este formato no era nada original y que por este motivo no tendría el respaldo del grupo.

Cristian Rivero, en una entrevista con La República, comentó que era de esperarse que muchas personas salgan a hablar del estreno de este programa, pero que ellos no le tomaban importancia ya que siguen trabajando.

“ Que se sienten, elaboren un formato y que lo presenten; fácil es hablarlo, difícil es trabajarlo. Siempre habrá gente que le guste y que no le guste (el programa), la gente que hace televisión que sabe lo que implica conseguir un trabajo, desarrollarlo y crearlo, sabemos la chamba que implica, no es fácil. Hay que tomar las criticas de quien viene, aceptarlas y seguir trabajando, eso no nos detiene”, comentó.

PARTICIPANTE LLORA AL RECORDAR A SU HERMANO

La audición de Sonalí Oré causó varios sentimientos encontrados entre los entrenadores de La Voz Perú, pues relató que llegó al programa con el objetivo de ganar el concurso en memoria de su hermano, quien la acompañó durante su primera presentación en La Voz Kid; sin embargo, hoy en día ya no se encuentra con ella debido a que falleció durante la pandemia por leucemia.

“ Él falleció en pandemia por leucemia. (…) Cuando él fallece, yo no quería seguir cantando, pero luego recordé todo lo hablado con él cuando éramos niños, porque nosotros viajábamos por ser conocidos juntos. Él bailaba y yo cantaba música criolla y siempre me ha querido acompañar, y por eso lo he querido traer en un cuadro y espiritualmente. (…) Lo amo con todo mi corazón y sé que desde el cielo me está cuidando. La razón por la que estoy aquí es él”, sentenció.

