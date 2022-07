Magaly Solier acusa al padre de sus hijos de haberla hecho abortar y atentar contra su vida

Magaly Solier asegura que no le pasará pensión a sus hijos. (Foto: Instagram)

En medio de lágrimas, Magaly Solier decidió romper su silencio y hacer una grave acusación contra el padre de sus hijos, Erick Plinio. La actriz indicó que su expareja hizo que abortara a la hija que llevaba en su vientre debido a sus golpes. Asimismo, aseguró que no le pasará la pensión alimenticia que dictaminó el juez.

Luego que Plinio indicara que la cantante no le pasa la manutención de sus hijos, Magaly Solier brindó una entrevista a Magaly TV La Firme, la cual se emitió este lunes 5 de julio. Aquí se escucha a la artista hacer fuertes revelaciones contra su expareja.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idiota, solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé en una caja de fósforos cuando aborté de tanto golpe, que hable, que diga, dónde demonios lo ha enterrado a ese bebé”, contó Magaly Solier entre lágrimas.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues también lo acusó de querer asesinarla hasta en tres oportunidades. Esto después que el hombre obtuviera la custodia de sus hijos.

Respecto a la pensión alimenticia que le tiene que dar a sus hijos, Magaly señaló que no le dará ni un sol a su expareja, pues durante 10 años ella pagó todo. Esta vez, le toca cubrir los gastos a él. Cabe recordar que el juez dictaminó que la actriz pague una manutención de 3 mil soles.

“Mis hijos tenían lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el gasto, pero yo no le voy a dar nada”, indicó muy tajante. Además, aseguró que tampoco tiene dinero, pues con las justas tiene 30 céntimos en su billetera.

Consultada por los viajes que ha hecho a otros lugares de nuestro país, la cantante señaló que es gracias a los contactos que tiene. Además, pidió al Ministerio de la Mujer que vea su caso. Respecto a las terapias en el Centro de Emergencia Mujer, la intérprete de La Teta Asustada señaló que dejó de ir porque le pedían dinero.

Magaly Solier dio estas declaraciones luego que Erik Plinio denunciara a la madre de sus hijos por no visitar a sus hijos y desatenderse de ellos económicamente.

“Parece que no los quisiera. La única vez que vino a visitar a los chicos vino en una situación... como siempre, o sea, se notaba que estaba ebria”, dijo al programa de Magaly Medina.

