Congreso busca ampliar legislatura para debatir el retorno a la bicameralidad

El Congreso de la república desea ampliar la legislatura con el fin de atender temas pendientes como el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución sobre el retorno al sistema bicameral, así como las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, las mismas que deberán ser atendidas con prioridad. Así lo señaló la presidenta del Parlamento María del Carmen Alva en conversación con la prensa.

“Hay varios proyectos pendientes, el Gobierno ha presentado temas urgentes como lo que pasó en Ancash, siempre se da prioridad a esos proyectos. Hay varios proyectos, justo nos han mencionado proyectos del Ejecutivo. Si no [ampliamos], no vamos a tener tiempo”, afirmó. Además, recordó que la actual legislatura ha sido planeada hasta el 8 de julio, por lo que deberán hacer una nueva ampliación a fin de cumplir con sus labores.

Al ser consultada por las nuevas fechas con las que trabajaría la representación nacional, señaló que no cuenta con la información exacta, pero que deberá concretarse la ampliación a fin de atender el tema de la bicameralidad. Alva aprovechó la mención para destacar la importancia de la propuesta, la misma que ha defendido en varias oportunidades desde que se planteó en el mencionado grupo de trabajo.

María del Carmen Alva dijo que escucharían al procurador del Parlamento y a secretaría técnica de comisión especial. Foto: Andina

“La bicameralidad es fundamental para tener mejores leyes y no desde ahora, desde el 2000 se tiene el proyecto de bicameralidad. Individualmente, para mí, siempre ha sido una propuesta de Acción Popular. Yo he conversado con congresistas y senadores de otros países, es vital la bicameralidad, el funcionamiento del Congreso con dos cámaras es diferente”, explicó.

“No existe la no reelección en ninguna parte del mundo, se ve la diferencia de cuando hay experiencia, a nadie lo obligan a que lo reelijan y la reelección en el Perú es muy baja”, expresó.

CONTRA LA AMPLIACIÓN

Desde las bancadas de Cambio Democrático, Perú Democrático, Bloque Magisterial, Perú Libre, Perú Bicentenario y Partido Morado se ha mostrado su negativa ante la ampliación de la legislatura a través de una moción de orden del día. Los parlamentarios firmantes indicaron que el motivo principal de esta medida es fortalecer el debate sobre el dictamen que propone restablecer la bicameralidad y la reelección.

“Los congresistas de la República que suscriben la Moción de Orden del Día proponen (...) dejar sin efecto la ampliación de la legislatura a fin de fortalecer el proceso de deliberación del dictamen que propone restablecer la bicameralidad y la reelección de congresistas”, se puede leer en el documento.

Los parlamentarios advierten que se pretende desconocer lo dicho por la población en el más reciente referéndum en torno al sistema bicameral y la reelección. Mencionan que “el debate de una reforma tan importante requiere un proceso de deliberación que no se agota en la reflexión de modificaciones del diseño del Parlamento”; por tanto, “es contradictorio el debate de la reincorporación de la bicameralidad en una legislatura ampliada”.

La semana pasada, el congresista Edwin Martínez de Acción Popular llamó la atención al señalar que la ampliación de la legislatura no sería justo, porque ellos (los congresistas) no pueden descansar ni tener vacaciones, tal como pasó en diciembre del año pasado. “Por la familia, ojo, por la familia considero que no debemos ampliar esta legislatura. También somos padres, somos hijos y somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre, y no considero justo que vuelvan a ampliar la legislatura. Yo no sé bajo que intereses”, manifestó.

En su argumentación también sostuvo que la efectividad no se verá si continúan extendiendo la legislatura una y otra vez. “La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar y espero que todos estén de acuerdo con eso”, añadió el legislador.

