Waldemar Cerrón negó alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular en el Congreso

El vocero de Perú Libre negó que hayan formado una alianza con Fuerza Popular o estén en negociaciones para la conformación de una nueva Mesa Directiva en el Congreso. | VIDEO: RPP Noticias

El parlamentario Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, negó este viernes que exista alguna alianza con la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República, como lo habían afirmado los congresistas Héctor Valer (Perú Democrático) y Elvis Vergara (Acción Popular).

“No hay ninguna alianza”, señaló en entrevista con RPP Noticias, cuando fue consultado sobre el tema.

“Siempre hay votos que (van a coincidir), pero cada bancada es original, auténtica, los votos no se dan por alianzas. Sedan porque cada bancada racionalmente tiene una independencia y voto con criterio”, agregó, haciendo referencias a los votos a favor del archivamiento de la denuncia contra Manuel Merino.

Del mismo modo, Cerrón precisó que la bancada de Perú Libre no está en negociaciones con Fuerza Popular para la conformación de la próxima Mesa Directiva en el Congreso.

Al ser increpado por las declaraciones del legislador de su mismo grupo parlamentario, Américo Gonza, quien habría dicho que sí estaba conversando con el fujimorismo, solo se atinó a decir: “Él estará conversando y qué bueno”.

“No niego ni lo afirmo. (...) No tendría nada de malo (conversar con Fuerza Popular) ni de bueno tampoco. Todo en su momento”, expresó sobre el tema.

Del mismo modo, señaló que sus declaraciones sobre Nano Guerra y su participación de una sesión en vivo signifique algún intento de conciliar o defenderlo.

SOBRE SU VOTO PARA BLINDAR A MANUEL MERINO

El congresista también justificó su voto a favor de archivar la denuncia constitucional a Manuel Merino, y sus exministros por la muerte de Inti y Bryan en las manifestaciones de noviembre de 2020.

“Estamos en democracia y debemos acostumbrarnos a respetar la decisión de la mayoría. Otro tema muy importante es que el mismo trabajo de investigación por parte de una comisión, la cual se ha sustentado y no han podido debatirla”, expresó.

Pero el legislador de Perú Libre calificó como la razón más “peligrosa” que esta investigación abría las puertas a que se indague en las acciones de cualquier gobierno, incluido el presidente Pedro Castillo. Dijo que esta denuncia era un “peligro para la democracia” porque se investigaría “cada vez que haya muertes”.

“(...) El próximo denunciado sería Pedro Castillo y nosotros no podemos estar en un plan golpista, en un plan de repente disimulando, bajo el pretexto de acosar a cada presidente por cada situación que tenga. Yo dije que va a haber un tema político y una sanción política. Pero el tema penal le corresponde a la Fiscalía, el congreso tiene que ser más responsable en ese sentido”, afirmó.

Perú Libre apoyó blindaje a expresidente Manuel Merino y compañía.

SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA PRÓXIMA MESA DIRECTIVA

El congresista de Perú Libre no descartó que su bancada desee formar parte de la Mesa Directiva, pero señaló que se trata de un tema de representación.

“Cualquiera del Congreso está en la capacidad porque yo he visto muy buenos congresistas (...) eso sin el deseo puedes estar por encima de los demás”, dijo en RPP Noticias.

“Aquí tiene que haber un Congreso, una representatividad democrática. Todas las fuerzas, si es posible, deberían estar en la Mesa Directiva”, agregó.

Por otro lado, Waldemar Cerrón expresó su apoyo al proyecto multipartidario para especificar que la lista de candidatos a la Mesa Directiva esté conformada solo por congresistas de un mismo partido.

“Me parece muy importante porque han perdido todo tipo de representatividad. Es decir, el transfuguismo es una situación que no se debe permitir en el país (...) el Perú o los peruanos han votado por el partido político y por el congresista que está yendo en su representación. No es justo que sin motivos o porque les pareció, simplemente dividan sus bancadas y se vayan alegremente y no pase nada. La representación del país está en juego”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO