Toño Muñoz, ganador de Yo Soy: “Hace un año vendía alitas broaster, ahora tengo un trofeo” | ENTREVISTA

Jorge Antonio de Jesús Muñoz Barúa es un muchacho soñador que tiene muy claro que solo el trabajo constante le puede traer recompensas. Bajo esta premisa, el hoy periodista y ganador de Yo Soy ha logrado los retos que se ha puesto en el camino. Toño llegó al programa de Latina en el 2016 y logró popularidad con la imitación de Ozuna, pero tras la cuarentena quiso darle un giro a su vida y comenzó a mirar a Rauw Alejandro.

¿Cuáles fueron las razones? El artista no la pasó bien en la pandemia, se quedó sin trabajo, su emprendimiento no dio frutos y perdió a su padre a causa de la COVID-19. Duras experiencias que lo hicieron más fuerte, encontrando en esta imitación la forma de seguir con su vida.

El imitador de Rauw Alejandro conversó con Infobae y reveló algunos detalles de su vida personal. Terminó una carrera, pero su talento lo llevó por la música.

Toño, felicidades, lograste alzar la copa. ¿Cómo te sientes tras esta final?

Hasta ahorita no logro asimilarlo, no puedo creerlo. Es un sueño hecho realidad, el cual imaginaba desde que vengo haciendo casting en Yo Soy. Decía que algún día yo sería quien logre alzar la copa y se me hizo realidad . Es una sensación enorme, incluso desperté pensando que era un sueño y es real. Estoy muy feliz.

Fue todo un proceso, porque te has presentado con tres personajes....

Sí, primero fui como J Álvarez, pero no llegué a ingresar a la temporada, luego hice 5 casting como Ozuna y en el último entré al programa. Luego estuve en varias temporadas, en la 21, en la de plata, luego en todas las Grandes Batallas.

¿Y cómo llegó Rauw Alejandro a tu vida? ¿Cuándo dijiste, apostaré por esta imitación?

Me dije, esta temporada voy a intentar con otro personaje y ya venía estudiando a Rauw, pero nunca imaginé que iba a tener tanta pegada y menos que la gente me iba a apoyar tanto. Ha sido una temporada increíble.

A Rauw (Alejandro) lo venía estudiando desde la pandemia. En algún momento del 2021 se me ocurrió volver a Yo Soy en el 2022 con este nuevo personaje. Además, p ensé que de esa forma podía ir recuperándome de todo lo que había sido la pandemia, con un nuevo personaje, nueva motivación, un nuevo reto. Comencé a practicarlo. Me dieron ganas de volver y me animé al último momento cuando vi la publicidad de que era la última temporada. Dije voy a intentarlo.

¿Qué sentiste al regresa nuevamente a los casting?

Me moría de vergüenza. El mismo día de mi casting estaba muy avergonzado porque iba de nuevo a Yo Soy y ya conozco gente ahí. Pensaba que seguro me iba a decir ¿Qué haces acá de nuevo? Incluso, Katia (Palma) me recibió diciendo ‘otra vez aquí’ y me avergoncé más. Pero al final, llego a la conclusión que fue la mejor decisión que pude haber tomado, de tener un nuevo personaje.

Rauw Alejandro se quedó con la última temporada de Yo Soy.

Ya ahora como Rauw, ¿es un adiós a Ozuna?

No es un adiós, simplemente voy a agregarle un personaje a mis tributos. Yo le tengo mucho cariño a Ozuna porque es el que me abrió las puertas de todo esto. No veo correcto descartarlo, pero sí darle un pequeño descanso, porque la gente está más al pendiente de Rauw y es darle al público lo que le está gustando. El negrito de ojos claros va a estar guardadito un rato (risas).

En esta temporada has recibido halagos de Ricardo Morán, incluso ha dicho que el mundo debería conocer tu talento como Toño, ¿qué te hace sentir?

Increíble. Buscaba por años un reconocimiento así hacia mi talento con este género y todo se ha dado en esta temporada, ha salido perfecto para mí . Que Ricardo Morán hable bien de un urbano era algo casi imposible. Era inimaginable que se parara a aplaudir a un cantante urbano. No sé si por Dios, pero caí en gracia de Ricardo Morán y es otra de las grandes cosas que me llevo del programa.

Recibiste la copa y se la dedicaste a tu papá que falleció el año pasado, él fue parte fundamental en tu carrera...

Se la tenía que dedicar porque él siempre tenía buenas palabras para mí. He crecido con la música porque mi papá a veces me llevaba a los ensayos de su orquesta, desde pequeño me ha gustado la música, el ritmo, el arte.

¿Siempre te apoyaron con tu carrera artística?

Al principio mi mamá no estaba muy de acuerdo y mi papá sí me dijo que me iba a apoyar, pero me pidió que no descuide mis estudios. Terminé la carrera pagándola gracias a mi trabajo cantando. El premio tenía que dedicárselo a mi papa.

Y lo compartiste con él…

(Este domingo) Le llevé la copa al cementerio para celebrar con él porque también es su triunfo. Después de todo lo que viví el año pasado y estar así este año es increíble. Hace un año me preguntaba qué me pasará en el 2022 y ahora tengo un trofeo de Yo Soy.

El rubro musical fue uno de los más afectados en la pandemia. ¿Tú cómo hiciste?

Toda la pandemia viví de ahorros de todos mis años cantando. Cantaba desde el 2016 y con eso viví desde el 2020 esperando que se reanudaran las cosas. Pasaban los meses y nada, comencé a vender alitas broaster con mi novia, al principio fue bien y luego todo se fue al tacho. Seguía con los ahorros pagando de todo. Luego pasó que mi papá cayó enfermo por el COVID y ahí gastaba todo en comprar un balón de oxígeno que vendían a 3 mil o 4 mil soles. Se me fue todo, falleció mi papa. Me fue muy mal en la pandemia, no conseguía shows, era imposible y me deprimía no hacer lo que quería. Felizmente ahora todo está mejor, es un cambio de 180 grados todo lo que estoy viviendo ahorita.

Eres periodista y también cantante de reggaetón...

Es una combinación un poco rara. Es curioso que un periodista cante reggaetón. El reggaetón siempre me ha gustado desde chiquito y yo me metí al periodismo por seguir los pasos de Daniel Peredo y me inclinaba por ese lado. Yo sentía que mi voz podría prestarse para hacer locución, para narrar partidos y eso me impulsó a estudiar periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza y lo terminé.

¿Sientes que todo se está acomodando en tu vida?

Siento que lo de ahora ha sido una bendición, algo grande porque creo que Dios te bendice en su momento. Tantos años intentando, luchando, renegando porque no me salían bien las cosas, después de tanta insistencia, esto se dio en el momento perfecto para mí. Este es el momento perfecto para todo y para poder mostrar lo mío. Que la gente sepa que del género urbano en Perú y que hay buenos exponentes, el triunfo también les abre las puertas a muchos artistas urbanos.

¿Qué viene con Barúa?

Como Barúa vienen cosas bastante importantes, yo creo que este es un punto de partida para mi carrera personal y lo que quiero hacer más allá del tributo a Rauw Alejandro. También vienen muchas canciones propias y nuevas. Hace poco tiempo lance un álbum de 7 canciones compuestas por mí y mi sueño es que mi nombre se haga reconocido, que no me conozcan solo por un tributo, sino que quiero demostrar que puedo resaltar con nombre propio.

