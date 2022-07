Rodrigo González cree en la versión de Melissa Paredes luego de ver un video: “No está mintiendo”

‘Peluchín’ confirmó la existencia del video que mencionó Melissa Paredes en su polémico audio, el cual provocó que sea denunciada por extorsión y chantaje.

Rodrigo González por primera vez salió en defensa de Melissa Paredes, asegurando que en esta ocasión la modelo no se encontraba mintiendo, especialmente luego de ver el video por el cual la denunciaron por extorsión y chantaje.

Antes de hablar específicamente sobre el tema, el conductor de Amor y Fuego dejó en claro que la exreina de belleza no era de su agrado, además que en más de una ocasión ella mintió frente a cámaras para quedar bien ante la audiencia luego de supuestamente haberle sido infiel a su exesposo.

“Melissa está con una credibilidad menos que devaluada, se la ganó a pulso, es cierto, en este tiempo hemos visto a una Melissa mentir, exagerar, manipular, es verdad, también hemos visto un Gato Cuba editando mensajes, guardando silencio y reculando... Les voy a pedir que eso lo separen, en este caso, me parece muy ligero salir y dar una opinión de una mamá si no has visto u oído lo que Gigi y yo sí hace unos minutos ”, empezó diciendo.

En otro momento, Rodrigo González dio algunos detalles sobre el video que le mostró Melissa Paredes y señaló que era cierto todo lo que ella dijo en el audio que se ha viralizado en las últimas horas.

“ No somos quiénes para sentenciar a nadie, un niño es fácil de manipular, claro que sí, se le puede lavar el cerebro, un padre más todavía, es quien más confía, entonces es difícil pensar que serán capaces de hacer algo así . Gigi y yo hemos visto ese audio (video), es un video de más de 7 minutos donde lo único que hace Melissa es hacerle preguntas a su hija porque lo consideró necesario. La niña, según me consta, me parece que los únicos que podrían decir qué fue lo que pasó son un médico, un especialista y la justicia”, remarcó.

Para finalizar, el popular ‘Peluchín’ sostuvo que él tranquilamente podía mirar a los ojos y decir que, efectivamente, la exconductora de América Hoy no se encuentra mintiendo, pues las pruebas que tiene la respaldan, además que él lo vio con sus propios ojos.

“Yo les puedo mirar a los ojos, a mí me importan tres hectáreas de pepino defender a Melissa Paredes, creo que he sido su principal detractor, pero créanme que esta vez Melissa Paredes no está mintiendo ”, sentenció.

MELISSA PAREDES ROMPE EN LLANTO POR FILTRACIÓN DE SU AUDIO

Melissa Paredes aseguró que no va a parar hasta dar con los responsables de la difusión de su audio, pues considera que la intimidad de su hija fue violentada, por lo que acudirá a la policía de alta tecnología para que investigue sobre este caso.

“Estoy consultando a la policía de la alta tecnología de dónde ha salido ese audio. Si bien yo he grabado esto; hay personas que se les ha ofrecido para que se hagan las investigaciones pertinentes. Ahora hay que ver quién de estas personas ha sido tan desgraciado de ponerlo en todo el Perú para exponer a mi hija. A mí qué me digan lo que quieran, pero exponerla de esa manera, no; y menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay detrás. No es una amenaza, pero voy a llegar hasta la persona que lo ha hecho”, dijo.

Melissa Paredes se quiebra por difusión de su audio.

SEGUIR LEYENDO: