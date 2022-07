Bad Bunny emocionó a sus fans al cantar ‘Mi bebito fiu fiu’ durante transmisión en vivo

El famoso cantante puertorriqueño cantó el coro de ‘Mi bebito fiu fiu’, tema creado por el compositor peruano Tito Silva.

El tema ‘Mi bebito fiu fiu’ no solo se hizo viral en todas las redes sociales peruanas, ahora traspasó las fronteras y llegó hasta los oídos del mismísimo Bad Bunny, quien no dudó en cantar un fragmento de esta canción para complacer a sus fans.

El popular ‘Conejo malo’ realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde se conectaron cerca de 450 mil personas para escucharlo hablar de sus futuros proyectos, así como de las canciones que piensa sacar y cómo ha creado su más reciente álbum.

Sin embargo, lo que muchos no se esperaban es que Bad Bunny reaccione a los comentarios de sus fans peruanos, quienes lo llamaban ‘Mi bebito fiu fiu’ para llamar su atención.

Al leer estos comentarios, el interprete de ‘Ojitos Lindos’ no dudó en cantar un poco del coro de este tema realizado por el músico peruano Tito Silva. “ Mi bebita fiu fiu, quiero ser de chocolate, una vaina así, sí, sí ”, el cantante.

Este canción del compositor peruano ha sido bastante viral en las redes sociales, especialmente en la plataforma de TikTok, por lo que diferentes personalidades lo han escuchado y hasta se ha empezado a explicar el origen que tuvo.

Asimismo, cuando el reguetonero cantó ‘Mi bebito fiu fiu’, este hecho no pasó desapercibido por los fans peruano del puertorriqueño, pues no podían creer que el mismo interprete de ‘Tití me preguntó’ conozca dicha melodía.

ES UN ÉXITO A NIVEL INTERNACIONAL

A mediados de mayo de este año, el conocido DJ Tito Silva lanzó un remix sobre unos chats que habría protagonizado el expresidente Martín Vizcarra. La canción se encuentra inspirada en una supuesta infidelidad del exmandatario con la excandidata al congreso Zully Pinchi.

El video oficial de este tema hasta el momento acumula 8,8 millones de reproducciones y miles de videos parodia en TikTok, plataforma que se ha encargado de mostrar el talento peruano para el mundo.

BAD BUNNY TIENE PROGRAMADO DOS CONCIERTOS EN EL PERÚ

El cantante puertorriqueño Bad Bunny tiene programado dos conciertos en el Perú, los cuales se realizarán en el mes de noviembre. Los shows se darán en el Estadio Nacional y ya no hay entradas disponibles para los que quieran ir a verlo.

Apenas se dio a conocer que el interprete de ‘Vete’ iba a llegar a territorio peruano, sus fans se emocionaron mucho, al punto de agotar las 50 mil entradas que pusieron a la venta en cuestión de horas.

Flyer del concierto de Bad Bunny. (Foto: Redes sociales)

