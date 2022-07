Mi Bebito Fiu Fiu fue retirado de Spotify, un día después de ser la canción viral número 1 en la plataforma

Spotify eliminó Mi Bebito Fiu Fiu de su plataforma. (Foto: Composición)

Mi Bebito Fiu Fiu, el tema de moda de Tito Silva ha dado la vuelta al mundo, al punto que se convirtió en una de las canciones más escuchadas en Spotify. Pero, sorprendentemente este martes 5 de julio, la canción dejó de aparecer en la plataforma.

Como era de esperarse, los usuarios inmediatamente reaccionaron esperando una aclaración por la ausencia de esta canción en la plataforma. Lo curioso de esta situación es que el día 4 de julio, este tema se había convertido en el número 1 de la lista viral global de Spotify.

Pero, es importante precisar que se hablaba mucho de la autoría ya que esta canción es una adaptación del tema ‘Stan’ de Dido ft Eminem. Sin embargo, toda la letra del tema está inspirada en la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra con Zully Pinchi.

Mi Bebito Fiu Fiu fue eliminado de Spotify. (Foto: Captura)

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que la canción no está más en la plataforma que la ayudó a viralizarse. Sin embargo, aún se puede encontrar en YouTube, con la versión video y otra solo musical.

USUARIOS REACCIONAN

Tal como era de esperarse, diversos usuarios notaron la ausencia de la canción en la plataforma digital. Es por ello que, rápidamente comenzaron a cuestionar que se haya retirado la canción de Spotify. Algunos señalaban que habría sido Eminem quien estaría detrás de todo esto, otros incluso compararon a Bad Bunny y su controversia con la canción Safaera cuando sucedió una situación similar.

“Acaban de quitar Mi Bebito Fiu Fiu de Spotify”, “QEPD Bebito Fiu Fiu en Spotify”, “Mi Bebito Fiu Fiu ya no está en Spotify, ¿qué va a ser de mí?”, “¿Por qué quitaron Bebito Fiu Fiu de Spotify? No saben lo que les espera”, Triste porque ya no puedo escuchar Mi Bebito Fiu Fiu en Spotify”, fueron algunos de los comentarios que se leían en Twitter.

Usuarios reaccionan ante eliminación de Mi Bebito Fiu Fiu de Spotify.

PIDEN QUE BAD BUNNY LA CANTE EN PERÚ

A través de las redes sociales se difundió una petición de los fans de Bad Bunny para que pueda cantar el tema Mi Bebito Fiu Fiu en los conciertos que dará en Lima. Esto nació luego de que el puertorriqueño se mostrara en un live de Instagram coreando en tema.

Fue entonces que un grupo de fans del intérprete de ‘Un Verano sin ti’ decidió comenzar a recolectar firmas a través de la plataforma change.org, con la que piden que cante este éxito de Tito Silva.

Inician petición para que Bad Bunny cante 'Mi Bebito Fiu Fiu'. (Foto: Change.org)

En la petición se lee: “Bad Bunny ha emocionado a todo el Perú por cantar ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ durante su transmisión en vivo. ¿Se imaginan que Bad Bunny invite a Tito Silva y canten la canción en el concierto de Lima? Te menos que cantar ‘Mi bebito fiu fiu’ SÍ o SÍ”.

Con este mensaje, los fanáticos peruanos esperan que el cantante puertorriqueño pueda cumplirles el deseo de tener a Tito Silva en el escenario.

