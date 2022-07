¿Por qué habrá paro de transportistas el 4 de julio en todo el Perú?

Diversos gremios del sector transporte acatarán este 4 de julio una paralización indefinida a nivel nacional. Según el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Giovanni Diez, indicó que solo en Lima, son más de 16 mil unidades que apagarán sus motores como medida de acción ante sus reclamos.

Para la mayoría de estas organizaciones, el reclamo engloba en uno solo: la pronta solución ante el alza de precios del combustible, el cual ha afectado cuantiosamente sus bolsillos y la economía de sus hogares.

Por su parte, el vocero de la CTU, Ricardo Pareja, lamentó que hasta la actualidad, ninguna autoridad del Gobierno haya mostrado interés en comunicarse con los gremios de transporte urbano de Lima y Callao para iniciar un diálogo y evitar que se desarrolle el paro.

“Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado”, señaló.

Es por eso que hizo un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para “dejar el enfrentamiento de todos los días y que se dediquen a solucionar los problemas del país”.

Gremio de transportistas anuncian paro indefinido para el lunes 4 de julio. Foto: Andina

¿Qué gremios en Lima y Callao acatarán el paro?

Según Giovanni Diez de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) serán más de 380 gremios de todo el país que se sumarán a este paro de lunes 4 de julio. En Lima y Callao estos consorcios que se unirán a esta medida:

- Cámara de Transporte Urbano (CTU)

- Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra)

- Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa)

- Alianza de Empresas de Transporte (Aemus)

- Asociación de Empresas del Callao (Asestraca)

“La Unión Multimodal suma al transporte de carga, urbano, turístico, de auto colectivo, al taxista, al mototaxista, transporte fluvial, tenemos también a conductores nacionales y extranjeros. Todas estas modalidades estamos unidas dentro de la alianza gremial donde hacemos más de 380 gremios a nivel nacional”, aseveró Giovanni Diez, de la UGTRANM a los medios de comunicación.

“De acuerdo a la modalidad, hay una parte que hará apagado de motores y la otra hará marchas pacíficas alrededor de las diferentes instituciones que consideramos que no han hecho bien su trabajo y esto es a nivel nacional. El tema de bloqueos no necesariamente se hace, si no hay que dejarlo claro, hay infiltrados que tratan de confundir a la población echándole la culpa a los transportistas”, agregó.

¿Qué exigen los gremios de transporte ante el paro del 4 de julio?

Entre las exigencias, los gremios de transporte piden pronta solución a estos requerimientos:

- Que se establezca un subsidio al combustible en un 80% ante el incremento de sus precios.

- Anulación del Sistema de Licencia de Conducir por Puntos. Ellos sostienen que es una ley que atenta contra su trabajo.

- Estabilidad jurídica por 10 años.

- Solicitan que se declare en emergencia el transporte a nivel nacional.

¿Qué otras regiones acatarán el paro de transportistas?

Ricardo Pareja, informó que las regiones de Cusco, Arequipa, Lambayeque y Piura, sí se unirán en esta medida de fuerza contra el Gobierno. Asimismo, el representante, dejó en claro que si se busca una solución, el paro será de manera indefinida.

“Nosotros invocamos al Gobierno a actuar con la responsabilidad de darle solución a este tema del combustible que, si no se logra un acuerdo razonable con base en lo que corresponde, definitivamente el transporte formal se iría a la quiebra . Y si el transporte formal se va a la quiebra, desgraciadamente la informalidad comenzaría a proliferar en nuestro país”, sostuvo Ricardo Pareja.

¿Qué puntos aún no ha resuelto la PCM ante las exigencias de los gremios de transporte?

El viceministro de Transportes, Luis Rivera Pérez, detalló que, entre los puntos que faltan por resolverse, están los relacionados con el Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles (ISC).

“Uno que es estabilidad en cuanto al propio sistema de transportes, pero vinculado al tema del MEF. Otro de moratoria, y otro respecto al Impuesto Selectivo al Consumo. El grupo técnico está trabajando con ellos alternativas de solución, pues, en una negociación, todo grupo busca presentar alternativas mayores, y poco a poco, en la negociación, vamos llegando al término medio consensual de un ganar-ganar”, señaló Rivera.

Mesa de diálogo

Ricardo Pareja, presidente de la CTU, señaló que, pese a que la medida de fuerza fue anunciada el lunes 27 de junio, recién el Ejecutivo convocó a una mesa de diálogo con los gremios de transporte el último viernes 2 de julio.

“Nosotros hemos recibido la invitación del Premier recién el día viernes, hace 2 días. Como ayer no pudimos tocar todos los temas, se trasladaron al MTC las reuniones. Ayer sábado hemos pasado muchas horas conversando y no hubo un acuerdo”, dijo el dirigente a RPP Noticias.

También añadió que los problemas en este sector no es reciente, sino que data desde el año pasado en que hubo conversaciones con el Ejecutivo en donde Juan Silva era el titular de la MTC, pero no se han cumplido los compromisos.

“Nosotros firmamos actas desde el mes de noviembre [...] con el Premier, con Dina Boluarte, con el exministro de Transportes, en la cual nos comprometíamos mutuamente a buscar soluciones coherentes. Desgraciadamente, ninguno de los puntos que se pusieron en el acta se cumplieron”, explicó.

“Si las autoridades nos llaman a las 5 o 6 de la mañana para darle solución a nuestros temas, nosotros, con el mayor de los gustos, vamos a estar dispuestos al diálogo, no para imponer un capricho sino para que prime la razón”, agregó.

