Ministro de Transportes no estuvo en conferencia en la que se anunció que no se llegó a acuerdos con los transportistas de carga para evitar el paro

Ministro Juan Barranzuela contrató a abogado que defendió a exgobernador prófugo de la justicia

Ayer, en la conferencia de prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se brindó para informar que el paro de transportistas de carga se mantenía hoy pero el de los interprovinciales se suspendía, el gran ausente fue el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, quien venía liderando las rondas de diálogos con estos sectores.

Según el ministro de Economía, Óscar Graham, su colega del MTC no pudo estar presente por problemas de salud. Por ello, no pudo asistir a la cita con los integrantes del Consejo de Ministros.“El ministro Juan Barranzuela ha presentado problemas de salud; por eso, no ha podido asistir. Pero todo el tiempo está en comunicación con el sector de Transporte”, dijo.

Como se sabe, el Ejecutivo informó que el paro de transporte interprovincial anunciado para hoy quedaba sin efecto. Esto porque Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, indicó que aceptaron las propuestas ofrecidas.

En el documento, al que accedió Infobae, se indica que elaborarán un proyecto de ley para modificar la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) para que se incremente reembolso de dicho tributo de 53% a 70%, lo cual será hasta el 2025.

De otro lado, se tiene contemplado que no se considerarán las multas como requisito para acceder a este beneficio y se ampliará para el transporte interprovincial de pasajeros de ámbito regional.

Adicionalmente, se planteó ampliar la aplicación de los beneficios del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) a través de decreto supremo. Esto permitiría que haya un incremento en la compensación al diésel en S/ 1,49 por galón (S/ 1,76 con IGV) por dos meses.

Además, habrá un subsidio temporal, mediante decreto de urgencia, por cuatro meses del 40% del monto del peaje al transporte de interprovincial de pasajeros nacional y regional hasta un máximo de 50 unidades por empresa.

PARO TRANSCURRE CON NORMALIDAD

Desde las primeras horas de la mañana se reporta que la medida de fuerza de los transportistas de carga se ejecuta con tranquilidad. Según el presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Javier Marchese, el paro empezó desde las 00:00 horas de este lunes y se han unido a nivel nacional cerca de 400 mil camioneros que han paralizado sus operaciones en distintas regiones del país, luego que el Ejecutivo no haya escuchado sus demandas.

César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, explicó que están tomando esta medida de fuerza debido a que no toman en cuenta sus reclamos y anunció que de no llegarse a acuerdos, “el sector agrario volverá a salir a las calles, pero esta vez de manera indefinida, el próximo 28 de julio”.

“Si este 27 y 28 de junio no hay un eco, no hay la discusión de lo que estamos mencionando: la reforma agraria, están ya anunciándose que el 28 de julio iniciaría un paro indefinido de productores, ronderos y todo el sector civil”, dijo en diálogo a RPP Noticias.

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, informó que son más de 100 mil agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país que se han desplegado por el paro que se lleva a cabo este lunes 27.

“El tema de transportes quieren solicitar ciertas cosas al Ejecutivo y son libres de hacerlo. Lo que nadie puede hacer es bloquear una carretera, nadie tiene el derecho de violar una norma. Toda la Policía. Los 177 mil policías van a ser movilizados a nivel nacional”, indicó.